REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Google ogarnie ci tańsze wakacje. Genialne 

Google aktualizuje wyszukiwarkę przed nadchodzącymi wakacjami. Funkcja wyszukiwania hoteli stała się się właśnie bardziej przydatna. Od teraz poinformuje cię o spadku cen, co realnie pomoże zaplanować tańsze wakacje.

Albert Żurek
Google wakacje oszczędności
REKLAMA

Wyszukiwarka Google, poza wyświetlaniem połączeń lotniczych, potrafi wyszukiwać najtańsze hotele, zbierając oferty i pokazując je w formie mapy. To narzędzie doczekało się właśnie kluczowego ulepszenia. Będzie można monitorować interesujące nas hotele.

REKLAMA

Google znajdzie ci najtańszy hotel i powie ci, gdy cena będzie rekordowo niska

Wpisując frazę "nazwa miasta + hotel" (np. Rzym hotel), Google wyświetla konkretne ceny obowiązujące w poszczególnych obiektach. Rok temu do usługi trafiła opcja ogólnego śledzenia cen. Mogliśmy zaznaczyć chęć otrzymania powiadomienia, jeśli koszt doby spadnie poniżej określonej kwoty.

Problemem tego rozwiązania był fakt, że narzędzie śledziło oferty hoteli z całego miasta. W praktyce mogliśmy dostawać powiadomienia o obniżkach w miejsca, które niekoniecznie nas interesują, np. ze względu na dużą odległość od centrum. Najnowsza aktualizacja pozwala na śledzenie cen konkretnych, wybranych przez nas hoteli.

fot. Google

Jak działa w praktyce?

Po wyszukaniu konkretnego obiektu, w jego zakładce znajdziemy przełącznik cen. Wybranie tej opcji sprawi, że gdy tylko koszt pobytu spadnie, Google natychmiast wyśle stosowną informację na naszą skrzynkę e-mail. Oczywiście może to tworzyć dodatkowy spam, lecz tu chodzi o oszczędność pieniędzy wydanych na wyjazd. Szczególnie jeśli planujemy dłuższy pobyt w danym miejscu.

Rozwiązanie ma być dostępna także na dedykowanej stronie internetowej Google.com/hotels, a nie tylko w zakładce Porównaj ceny na urządzeniu mobilnym. 

Czytaj też:

REKLAMA

Obecnie tylko w j. angielskim, ale niebawem dla wszystkich

Ulepszona funkcja śledzenia cen przez wyszukiwarkę Google jest dostępna tylko w języku angielskim i hiszpańskim. Polacy zatem jeszcze nie mogą z niej skorzystać. Funkcja ma zostać rozszerzona na cały świat w niedalekiej przyszłości. Oznacza to, że łatwiej będzie planować wakacje za granicą i oszczędzać przy rezerwacji hoteli.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
20.04.2026 14:49
Tagi: GooglehotelewakacjeWyszukiwarka Google
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA