Nowe Roborocki pozamiatają i jeszcze umyją. Ale ile kosztują?

Roborock wprowadził właśnie do oferty nowy odkurzacz automatyczny - tym razem z tej wyższej półki. Saros 20, bo o nim mowa, okazał się w praktyce świetny, a testowałem go przez ostatnie dwa tygodnie. Jego wyróżnikami są smukła konstrukcja, dzięki czemu wciska się pod meble o prześwicie zaledwie 7,95 cm, usprawniony system nawigacji LiDAR-owej oraz nowy system pokonywania przeszkód, w tym progów.

Podwozie w odkurzaczy Roborock Saros 20 unosi się, gdy ten wjeżdża na dywany, a do kółek głównych doczepione zostały dodatkowe ramiona z kółkami pomocniczymi. To właśnie dzięki nim wspina się na progi, i to nawet podwójne, o wysokości ponad 4 cm. Ten nowy model to jednak dopiero początek nowości od marki, której 2. konferencja w naszym kraju odbyła się wczoraj.

Roborock w Polsce - co nowego?

Roborock wykorzystał okazję w postaci konferencji prasowej, aby pochwalić się szeregiem nowych produktów oraz osiągnięciami na rynku globalnym oraz tym naszym, polskim. Prezentację rozpoczął Ricky Ma, czyli General Manager w Roborock Europe. Przypomniał, w których modelach nowe przełomowe funkcje debiutowały na przestrzeni ostatnich lat - od wprowadzenia LDS w odkurzaczu Roborock Saros 5, przez robotyczne ramię w modelu Roborock Saros Z70 aż po wspinającego się po schodach Sarosa Rovera.

Wykazał też, że strategia objęta przez firmę przynosi efekty. Roborock chwali się, że na rynku inteligentnego AGD takiego jak właśnie automatyczne odkurzacze zajmuje w naszym kraju 3. lokatę. W ubiegłym roku zwiększył też sprzedaż o 88,9 proc. i to w dużej mierze za sprawą modeli z wyższej półki, gdyż wartość sprzedaży wzrosła o 105,4 proc. W przypadku sprzętów do sprzątania na sucho i mokro wyniki są jeszcze bardziej imponujące (odpowiednio 326,8 i 218,7 proc.).

Roborock w Polsce - co dalej?

Po wstępie na scenie pojawiła się Barbara Feliszek, Sales Director w Roborock Poland. Opowiedziała o nowościach w modelu Roborock Saros 20, w tym o ulepszonej nawigacji, wspomnianym systemie unoszonego podwozia Adaptilift Chassis 3.0 i silniku HyperForce zapewniającym moc ssania na poziome 36 tys. Pa. Roborock chwali się też nową stacją dokującą Robodock z funkcją mycia mopów gorącą wodą i suszenia ich gorącym powietrzem.

Urządzenie będzie przy tym dostępne w wariantach Standard i Complete wraz z paczką dodatkowych akcesoriów, a pierwsi nabywcy będą mogli dobrać kolejne w ramach bonusu Early Bird. Dowiedzieliśmy się przy tym, iż do sprzedaży trafią czarny Roborock Saros 20 oraz dostępny w czerni lub bieli Roborock Saros 20 Sonic, w którym pojawił się dodatkowo usprawniony system mopowania o nazwie VibraRise 5.0.

Odkurzacz od Roborocka, czyli nie tylko automatyczne, ale i pionowe!

Roborock Saros 20 to przy tym nie jedyny sprzęt, którym marka się chwali.

Oprócz tego w jej ofercie są odkurzacze pionowe takie jak Roborock F25 Ultra z technologią WaveFlow (mopowanie z użyciem gorącej wody), Roborock F25 ACE Pro i Roborock F25 ACE Combo z technologią JetFoaming (efektywne rozprowadzanie piany).

Łączy je wszystkie z kolei to, że korzystają z głowicy wyposażonej w system JawScrapers Roller do rozplątywania włosów i SlideTech 2.0 ułatwiające poruszanie się nimi z wykorzystaniem AI. Odkurzacze mieszą się pod meblami o z prześwitem 12,5 cm, a do tego w zestawie jest stacja dokująca myjąca je po zakończeniu pracy.

A ile te nowości Roborocka kosztują w Polsce?

Prezentację zakończył Luciano Zhang, Country Manager of Roborock Poland, który zdradził, iż Saros 20 w bazowej wersji sprzedawany będzie w katalogowej cenie 5699 zł, ale w ramach promocji na start trwającej od 25 marca do 30 kwietnia kupimy go za 5199 zł. Ten sam model w wariancie bez pojemników na wodę, który można podłączyć do instalacji wodociągowej bezpośrednio, kosztuje z kolei 6399 zł bez promocji i 5899 zł z promocją.

Robot w wersji z pojemnikami na wodę sprzedawany będzie przy tym w wariancie Saros 20 Complete z masą dodatkowych akcesoriów za 5999 zł lub 5499 zł w promocji, a do tego za symboliczną złotówkę dostaniemy jeszcze więcej gadżetów (o wartości 299 zł) w ramach bonusu Early Bird. A co z modelem Saros 20 Sonic? W jego przypadku bazowa cena to 5999 zł, a w promocji - 5499 zł. A co z odkurzaczami pionowymi?

Roborock F25 Ultra - 3699 zł (2899 zł w promocji);

Roborock F25 ACE Pro - 2599 zł (2099 zł w promocji);

Roborock F25 ACE Combo - 2599 zł (2199 zł w promocji).

Nie ma przy tym żadnych wątpliwości, że mamy do czynienia z modelami z tej najwyżej półki jakościowej. Więcej o modelu Roborock Saros 20, który miałem okazję już testować, przeczytacie na łamach Spider’s Web zaś już niedługo.

Piotr Grabiec 25.03.2026 18:35

