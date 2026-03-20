Wystarczą 2 minuty 2 razy dziennie z Oral-B iO10. Sprawdzamy topową szczoteczkę

Gdyby wszystko dało się rozwiązać samą technologią, temat zdrowia jamy ustnej mielibyśmy już dawno pod kontrolą. Choć nowoczesne szczoteczki elektryczne oferują dziś więcej, niż mogłoby się wydawać, dane pokazują, że problem leży przede wszystkim w naszych nawykach.

Statystyki nie pozostawiają złudzeń. Próchnica dotyka już 41 proc. trzylatków i aż 93 proc. osiemnastolatków. Wśród dorosłych zaledwie 1 proc. nie ma próchnicy, a w pełni zdrowym przyzębiem cieszy się tylko co trzecia osoba. Od lat na wysokim poziomie - około 62-64 proc. - utrzymuje się też odsetek osób z zapaleniem dziąseł.

To problem, który wykracza daleko poza estetykę uśmiechu. Choroby przyzębia mogą zwiększać ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, przyczyniać się do rozwoju choroby Alzheimera, a także towarzyszyć cukrzycy i reumatoidalnemu zapaleniu stawów.

Dobrą informacją jest to, że większości z tych problemów można zapobiec dzięki zdrowym nawykom - szczotkowaniu zębów szczoteczką elektryczną z okrągłą główką dwa razy dziennie przez minimum dwie minuty, wymianie końcówki co 3 miesiące, używaniem past z fluorkiem cyny i regularnym kontrolom u specjalistów. Właśnie o tym edukuje kampania Oral-B „Zdrowe nawyki to zdrowe uśmiechy”, której ambasadorkami są Iga Świątek, lek. dent. Agata Świątek oraz prezydent PTS prof. Marzena Dominiak.

Darmowe konsultacje stomatologiczne w marcu

Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej, który obchodzimy 20 marca, to doskonały pretekst do zmiany nawyków. Właśnie dlatego w marcu, w ramach Miesiąca Zdrowia Jamy Ustnej, Oral-B zaprasza pacjentów na darmowe konsultacje stomatologiczne. Wizyty obejmują między innymi kontrolę stanu zębów oraz instruktaż higieny, a odbywają się w wybranych gabinetach partnerskich Oral-B oraz w wybranych gabinetach LUX MED Stomatologia na terenie całej Polski.



Przewaga technologii magnetycznej nad mechanicznym szorowaniem

Jeśli zadbaliśmy już o zdrowe nawyki, czas na dobór odpowiednich produktów. W tym miejscu stawiam na Oral‑B iO10, przemyślany wybór wśród szczoteczek elektrycznych, który skutecznie zachęca do systematycznego szczotkowania zębów. Miałem okazję przez kilka tygodni sprawdzić w praktyce produkt, który trafił do naszej redakcji na testy. Jako sprzęt codziennego użytku wypada on bardzo solidnie - jakość wykonania rączki i użyte materiały sprawiają, że szczoteczka pewnie leży w dłoni, nie wyślizguje się podczas używania.

Kształt okrągłej główki, wzorowany na profesjonalnym sprzęcie stomatologicznym, sprawnie dopasowuje się do każdego zęba i dociera w trudno dostępne miejsca. W modelach iO kluczowy jest liniowy napęd magnetyczny, który przekazuje energię bezpośrednio do włókien, generując mikrowibracje. W połączeniu z ruchami oscylacyjno‑rotacyjnymi główki przekłada się to na bardzo wysoką skuteczność czyszczenia - precyzyjną i równomierną. Przy okazji sprawia też, że urządzenie pracuje ciszej (mogę myć zęby w nocy bez budzenia domowników). Szczoteczka czyści dokładnie, ale pozostaje na tyle łagodna, że przy użyciu dedykowanego trybu nawet wrażliwe dziąsła dobrze znoszą cały proces.

Badania wskazują, że szczoteczki elektryczne usuwają o 100% więcej płytki nazębnej w porównaniu z manualnymi. Jak to wygląda w praktyce? Z mojego użytkowania mogę powiedzieć, że powierzchnia szkliwa staje się odczuwalnie gładsza, biofilm schodzi z trudniej dostępnych miejsc, w tym z okolic kłopotliwych ósemek - zauważyłem też dosyć szybko, że kondycja moich dziąseł poprawiła się w miarę regularnego użytkowania.

Technologia magnetyczna płynnie wspiera prowadzenie główki po łuku zębowym, a sprzęt dyskretnie ułatwia skupienie się na wymagających obszarach. Ostateczny rezultat to idealnie czyste zęby przy minimalnym nakładzie pracy. Wiele osób zwraca uwagę na poprawę higieny jamy ustnej i sam również to zauważyłem. To poziom dokładności, który sprawia, że dbanie o zęby staje się znacznie mniej uciążliwe niż miało to miejsce wcześniej.

Po kilku tygodniach codziennego używania mogę powiedzieć jedno: to sprzęt, który faktycznie zmienia sposób, w jaki myślisz o szczotkowaniu. Jest skuteczny, cichy, dopracowany i na tyle wygodny, że szybko wchodzi w nawyk. Traktuję go jako rozsądną inwestycję w spokój — i zęby, i głowę przed kolejną wizytą u dentysty. Zdecydowanie jeden z tych produktów, które mogę polecić bez zastrzeżeń.

Inteligentna kontrola siły nacisku

Zbyt mocne szczotkowanie zwyczajnie może łatwo podrażniać dziąsła i sprzyjać powstawaniu nadwrażliwości zębów. Z tego powodu szczoteczki elektryczne Oral-B iO wyposażono w czujnik siły nacisku. W trakcie szczotkowania wbudowany pierścień informuje o poprawności techniki:

Kolor zielony: siła nacisku jest odpowiednia

Kolor czerwony lub biały: dociskasz szczoteczkę z siłą nadmierną lub niewystarczającą

Zaawansowane modele, takie jak Oral-B iO10, oferują dodatkowo inteligentną ładowarkę iO Sense, która na co dzień służy jako stabilna podstawa. Baza ta nie tylko uzupełnia energię w akumulatorze, ale na bieżąco przekazuje spersonalizowane wskazówki, podpowiadając w jaki sposób i gdzie dokładnie należy szczotkować zęby. Na jej froncie znajduje się czytelny zegar odliczający czas mycia. To wygodne rozwiązanie, dzięki któremu wszystkie najważniejsze dane są widoczne bez potrzeby sięgania po smartfona.

System wykorzystuje funkcję monitorowania zębów w 3D, wspieraną przez algorytmy. Oznacza to, że baza śledzi ruchy urządzenia i wskazuje, które strefy jamy ustnej są już czyste, a które wymagają jeszcze uwagi. Dzięki łączności z aplikacją Oral‑B (w wersji dla serii iO) użytkownik może na bieżąco monitorować poprawność szczotkowania — aplikacja analizuje 16 stref jamy ustnej, śledzi siłę nacisku oraz oferuje spersonalizowane wskazówki, pomagając doskonalić technikę szczotkowania w czasie rzeczywistym.

Baza podczas mycia wskazuje czas od startu.

Dzięki temu zyskujesz pewność, że codzienne szczotkowanie jest jak najdokładniejsze i żaden fragment uzębienia nie zostaje pominięty. Do wyboru jest też 7 trybów pracy widocznych na interaktywnym wyświetlaczu, w tym opcje przeznaczone do pielęgnacji dziąseł czy delikatnego czyszczenia.

Ważne jest to, że aby szczoteczka zachowała pełną skuteczność, końcówkę trzeba wymieniać co 3 miesiące. Jest to oficjalne zalecenie Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Wynika to z faktu, że włókna mogą się z czasem odkształcać, zmniejszając skuteczność czyszczenia. Końcówki mają zmieniające kolor włókna, które stopniowo blakną i stają się białe, sygnalizując, że nadszedł czas na wymianę. Zazwyczaj następuje to po upływie wspomnianego kwartału. Szczoteczka iO10 też zresztą Ci o tym przypomni.

Sama technologia szczoteczki to jedno, ale najlepsze efekty są widoczne dopiero w duecie ze skuteczną pastą do zębów bazującą na fluorku cyny, która tworzy na szkliwie ochronną mikroosłonę redukującą stany zapalne. Regularne stosowanie takich preparatów pomaga chronić uśmiech przed nadwrażliwością i zapobiega odkładaniu się nowej płytki nazębnej.

Zdrowy uśmiech to wynik zdrowych nawyków: mycia zębów odpowiednio dobraną szczoteczką, stosowania pasty z fluorkiem cyny, regularnej wymiany końcówki i systematycznych wizyt kontrolnych w gabinecie.

Do końca marca, dzięki Oral-B, możesz skorzystać z darmowych konsultacji stomatologicznych w wybranych placówkach na terenie całej Polski.

Oliwier Nytko 20.03.2026 11:55

Lokowanie produktu : Oral-B

