Mycie w zmywarce w 30 minut. Tak innowacje P&G oszczędzają nasz czas

Ładowanie...

Zmywarki mają spory potencjał, z którego rzadko w pełni korzystamy. Sam zazwyczaj wybierałem długie programy z obawy, że w 30 minut talerze się nie domyją, co zmuszało mnie później do irytujących ręcznych poprawek.

Ten problem nie dotyczy jednak tylko mnie. Zrozumienie takich codziennych frustracji to fundament działania firmy Procter & Gamble, producenta kapsułek Fairy.

Zrozumieć konsumenta i usunąć przeszkody

W P&G konsumenci znajdują się w samym centrum uwagi. Zamiast opierać się na domysłach, eksperci marki wnikliwie obserwują, jak dbamy o nasze domy i rodziny. Zadają odpowiednie pytania, próbując zrozumieć powody, dla których postępujemy w określony sposób.

Cel jest zawsze ten sam: zidentyfikować niezaspokojone potrzeby i wyeliminować uciążliwości w codziennej rutynie. Tak właśnie rodzą się innowacje. Firma deklaruje, że Fairy Miracle to największa nowość marki od ponad dekady. Powstała ona, ponieważ eksperci P&G dosłownie "weszli w buty konsumentów", analizując, dlaczego aż 94 proc. z nas regularnie poprawia naczynia po zmywarce*.

Szukamy rozwiązań ułatwiających codzienne obowiązki. Znamy frustrację długimi cyklami i niedomytymi naczyniami. Fairy Miracle ma wyeliminować te obawy, by rodziny rzadziej dyskutowały o brudnych talerzach, a zyskały czas dla siebie - wyjaśnia Omar Abaza, Vicepresident Fabric & Home Care w P&G na region Europy Centralnej

Dlaczego krótki cykl to wyzwanie?

Zmywanie opiera się na czasie, temperaturze, mechanice i detergencie. Tryb 30-minutowy mocno ogranicza dwa pierwsze parametry - woda jest chłodniejsza, a cykl znacznie krótszy. To bardzo trudny test. Twarde tabletki często nie zdążą się rozpuścić, więc brak czasu i energii termicznej muszą zrekompensować szybko działające składniki.

Co wyróżnia kapsułki Fairy Miracle?

Fairy Miracle to produkt zaprojektowany konkretnie pod kątem krótkich cykli. Zamiast sprasowanego proszku mamy kapsułkę o wielokomorowej budowie. Zamknięte w oddzielnych sekcjach żele aktywują się od razu po pierwszym kontakcie z wodą. W praktyce daje to trzy konkretne korzyści:

Po pierwsze: szybka aktywacja. Formuła reaguje natychmiast, a odpowiednie stężenie składników pozwala działać na zabrudzenia od początku pracy zmywarki.

Po drugie: skuteczność w niższych temperaturach. Okazuje się to kluczowe przy programach typu Eco (czyli 50°C).

Po trzecie: Quick Dry Technology. Dzięki temu rozwiązaniu naczynia są do 30 proc. bardziej suche. W praktyce oznacza to koniec z wycieraniem szklanek ścierką zaraz po otwarciu zmywarki.

Wyniki testów w domowych warunkach

Przez tydzień włączałem zmywarkę na 30 minut przy 50°C. Wcześniej ten tryb budził mój sceptycyzm i kończył się poprawkami. Do środka trafiały różne naczynia. Talerze po sosach pomidorowych czy resztkach owsianki wychodziły czyste bez wcześniejszego namaczania.

Szkło również nie sprawiało problemów - zniknął brązowy osad po herbacie i kawie, z którym wcześniej musiałem walczyć. Dobrze wypadły też elementy z tworzyw sztucznych. Plastikowe pojemniki i sztućce wyciągałem bez tłustej warstwy. Zyskałem pożądaną przewidywalność.

Realna oszczędność zasobów

Technologia Quick Dry ułatwia suszenie. Szklanki mogłem od razu odłożyć do szafki, a z plastikowych uchwytów garnków wystarczyło jedynie zetrzeć resztki wody. Krótki program to zysk dla budżetu, ponieważ zużywa o 30-40 proc. mniej prądu i wody. Przy częstym zmywaniu przekłada się to na niższe rachunki i więcej wolnego czasu w skali miesiąca.

Dla kogo to dobre rozwiązanie?

Z moich obserwacji wynika, że to rozwiązanie ma spory sens, szczególnie jeśli:

codziennie używasz zmywarki - krótszy cykl mocno usprawnia wieczorną organizację;

frustruje cię czekanie - masz szybko czyste garnki potrzebne do dalszego gotowania;

zależy ci na przewidywalności - docenisz brak ręcznego domywania talerzy.

W ramach ciekawostki warto dodać, że badania P&G wskazują, że niemal co trzecie gospodarstwo domowe kłóci się o zmywarkę. Najczęstszym powodem jest sposób jej ładowania - aż 73 proc. z nas irytuje to, jak inni domownicy układają talerze. Nowa, 5-komorowa kapsułka została zaprojektowana tak, by domywać naczynia skutecznie bez względu na to, jak zostały poukładane.

Fairy Miracle to teraz must-have dla mnie

Zrozumienie potrzeb realnie przekłada się na jakość produktu. Fairy Miracle w krótkich cyklach radzi sobie sprawnie i daje stabilne rezultaty. Przy bardzo silnych przypaleniach czasem nadal potrzebny będzie długi program, jednak na co dzień 30-minutowy cykl w zupełności wystarcza, przynosząc odczuwalne oszczędności.

*Na podstawie badań dla marki Fairy w Europie (UK/TU), 4000 respondentów, kwiecień 2025

Oliwier Nytko 25.03.2026 19:00

Lokowanie produktu : Fairy

Ładowanie...