Jaki rower kupić. Sprawdzamy, jaki model będzie najlepszy

Wybór typu roweru – poznaj dostępne opcje

Z pewnością każdy zdaje sobie sprawę, jak różnorodne potrafią być rowery. Jeśli przymierzasz się do zakupu nowego jednośladu, musisz więc przeanalizować swoje potrzeby. Czy głównie będziesz przemieszczać się po mieście i Twoim priorytetem jest wygoda, czy może chcesz wykorzystać jazdę na rowerze do mniej lub bardziej profesjonalnych treningów na szosie? A może chcesz poszaleć w terenie? Opcji jest wiele, lecz żeby czerpać maksimum przyjemności, warto w odpowiedni sposób wybrać typ roweru. Oto dostępne opcje!

Rower szosowy – posiada cienkie, dość gładkie opony, które umożliwiają osiąganie wysokich prędkości na przyczepnym asfalcie. Jest naprawdę lekki i cechuje się małym stratami mocy między pedałami a układem napędowym. Bardzo dynamiczny rower, stworzony do pokonywania dużych odległości na gładkich szosach.

Jak dopasować rozmiar roweru do swoich potrzeb?

Aby dokładnie dobrać rozmiar ramy swojego jednośladu, wystarczy wykonać prosty pomiar. Wystarczy, że staniesz przy ścianie, a druga osoba zmierzy wewnętrzną długość Twojej nogi, czyli odległość od krocza do podłogi. Wynik uzyskany w centymetrach wystarczy następnie pomnożyć przez:

0,59 dla rowerów MTB;

0,63 dla rowerów miejskich, trekkingowych i crossów;

0,66 dla rowerów szosowych i graveli.

Otrzymany wynik wystarczy podzielić przez 2,54, by uzyskać przeliczenie na cale.

Co w przypadku kół? Wszystko zależy od stylu jazdy, typu nawierzchni i rodzaju samego roweru, lecz w przypadku osób dorosłych najczęściej stawia się na opony o przekątnej od 26 do 29 cali.

Dodatkowe udogodnienia i technologie – jak doposażyć swój jednoślad?

Technologia sprawia, że rowery się zmieniają. Dobry przykład to e-bike, czyli jednoślad z dodatkowym silnikiem elektrycznym. To świetna opcja dla osób, które często jeżdżą po mieście lub po prostu chcą jeszcze bardziej cieszyć się jazdą.

Warto zwrócić uwagę na inne ciekawe dodatki, które mogą być naprawdę interesującymi inwestycjami:

system oświetlenia;

uchwyt na telefon z ładowarką indukcyjną;

prędkościomierz zasilany na dynamo;

uchwyt na bidon;

stopka;

profesjonalne zapięcie roweru.

