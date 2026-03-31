Szukasz rozsądnego smartfona fotograficznego? Już przestań, patrz na realme 16 Pro+

realme serią 16 Pro postanowiło skupić się na najważniejszej funkcji z punktu widzenia przeciętnego użytkownika. Smartfony pod kątem wydajności są już tak rozwinięte, że wystarczają na długie lata bezproblemowego działania i trudno sobie wyobrazić zadania, które mogłyby je pokonać. Ekrany AMOLED sprawiły, że wszystkie treści są piękne, pełne kontrastu, kolorów i doskonałej reprodukcji. Trudno się również przyczepić do czasów działania na jednym ładowaniu, bo jeden dzień wytrzymuje praktycznie każdy model, ale nowe smartfony realme przesuwają granicę.

Producent deklaruje, że wytrzymają na jednym ładowaniu dwa dni i wiecie co? Tak faktycznie jest i nie trzeba się przy tym specjalnie gimnastykować, szukać trybów oszczędzania baterii. Po prostu korzystacie ze smartfonów jak zazwyczaj, a magia dzieje się sama. Do tego nowe baterie cechują się wysoką odpornością i przez co najmniej 6 lat mają zachować swoje wybitne właściwości. Producent postanowił skupić się na jeszcze jednym niezwykle ważnym aspekcie - fotografii.

realme 16 Pro i realme 16 Pro+ korzystają z aparatu głównego z matrycą 200 Mpix, jasnością f/1.8 i matrycą 1/1.56". Oba modele korzystają z dwuosiowej optycznej stabilizacji, wspomaganej elektroniczną. W obu modelach aparat ultraszerokokątny ma 8 Mpix, matryca ma wielkość 1/4", jasność f/2.2, pole widzenia 112°. Aparaty do selfie mają po 50 Mpix. Smartfony różnią się jednak obecnością teleobiektywu w odmianie z plusem oraz możliwością nagrywania w 4K 60 FPS (zwykła odmiana nagrywa w 30 FPS). Teleobiektyw ma 50 Mpix, matrycę 1/2.75", f/2.2 i 3,5-krotny zoom optyczny.

realme 16 Pro i realme 16 Pro+ są niezwykle skuteczne pod kątem fotograficznym

Gwiazdą obu modeli jest główny aparat 200 Mpix z systemem Luma Color Image, który odpowiada właśnie za kolory. O co w nim chodzi? Zamiast traktować oświetlenie i kolor jako oddzielne procesy, nowy system łączy je w skoordynowany sposób, dzięki czemu zachowuje spójne kolory, głębię, realistyczne cienie i najwierniejsze odwzorowanie naturalnego światło. I to wszystko widać na zdjęciach, ale o tym za chwilę.

Drugą ciekawostką jest tryb VibeMaster, który oferuje różne profile kolorystyczne, które nadają zdjęciom duszę. Co ciekawe - u nas w Europie te tryby nie przyjęły się szeroko, natomiast będąc w Chinach zauważyłem, że są wykorzystywane namiętnie. Dają wiele możliwości i ograniczają postprodukcję. Filtry są dobrze przemyślane, nie wyglądają sztucznie, a zdjęcia nabierają nowego charakteru.

Nowoczesny telefon nie może obyć się bez sztucznej inteligencji. Algorytmy poprawiają obraz, podpowiadają jak poprawnie wykadrować zdjęcie, ale również pozwalają na późniejszą edycję zdjęcia.

Teleobiektyw jest mocniejszy niż moglibyście przypuszczać

Widzicie, jest wiele firm, które oferują teleobiektyw w telefonach do 2500 zł, ale inną kwestią jest liczba Mpix, rozmiar matrycy i zoom optyczny. I tu realme 16 Pro+ nie bierze jeńców. Patrzcie mi na klawiaturę: 50 Mpix, 3,5-krotny zoom optyczny, bezstratna jakość poziomu DSLR. realme 16 Pro+ ma aparat tele godny rasowych flagowców w cenie powyżej 4 tysięcy złotych. Możecie go używać na dwa sposoby - do zdjęć z przybliżenia, ale również jako aparat do portretów. W połączeniu z algorytmami obróbki obrazu, które dbają o naturalne odcięcie tła i rekonstrukcję światłocienia, otrzymujemy zdjęcia godne lustrzanek. Zresztą, co tu będę dużo mówił, to ja:

Wyglądam tak dobrze, że aż sobie zachowam to zdjęcie do profilówek. A tak działa zestaw aparatów w klasycznych zastosowaniach:

Zwróćcie uwagę na jakoś tych zdjęć, na odwzorowanie kolorów i to, jak dobrze radzi sobie zoom. Nie musiałem nic w nich poprawiać, wszystkie zdjęcia powstały na trybie automatycznym. realme sprawia, że polubicie fotografowanie i jednocześnie pokazuje, że da się stworzyć smartfon z potężnymi parametrami fotograficznymi.

Ale jeżeli nie potrzebujesz teleobiektywu, to mam dla ciebie jeszcze lepszą wiadomość

Wtedy z półki uśmiecha się realme 16 Pro. Ma taki sam aparat główny oraz ultraszerokokątny, co model 16 Pro+, ale nie ma aparatu tele. Jeżeli nie jest to dla was kluczowe, to otrzymujecie zestaw fotograficzny, który i tak błyszczy. Seria realme 16 Pro to wybór dla ludzi, którzy chcą mieć świetny aparat główny, a odmiana z plusem dodaje teleobiektyw. Niezależnie, który model wybierzecie, będziecie zachwyceni. I to jest właśnie najlepsze w nowych telefonach producenta.

A jakie są różnice pomiędzy tymi telefonami poza fotograficznymi? Jest ich trochę. realme 16 Pro posiada baterię o pojemności 6500 mAh, natomiast realme 16 Pro+ ma pojemność 7000 mAh. W sytuacji przebywania daleko od ładowarki te dodatkowe 500 mAh może mieć duże znaczenie. realme 16 Pro obsługuje ładowanie z mocą do 45 W, natomiast realme 16 Pro+ ma moc do 80 W. Topowa odmiana realme 16 Pro ma 8 GB RAM, natomiast topowa odmiana 16 Pro+ ma 12 GB RAM. To w perspektywie kilku lat używania smartfona zrobi różnicę.

Odmiana 16 Pro+ ma również ekran jaśniejszy o 400 nitów i do tego zakrzywiony, co jak wiemy wygląda cudownie. Smartfony różnią się również użytym procesorem - w realme 16 Pro mamy MediaTeka 7300 Max, natomiast w 16 Pro+ producent użył Snapdragona 7 Gen 4, który jest odrobinę wydajniejszy.

Jak sklasyfikować te smartfony?

realme 16 Pro to propozycja dla osób szukających minimalizmu i lekkości. Jest poręczny, smukły i lekki. Chociaż ma przyjemny dla oka design, to nie krzyczy z daleka. To zasługa projektanta, który został zaproszony do stworzenia nowych smartfonów realme. Obcujemy z dziełem Naoto Fukasawy, uznanego japońskiego mistrza designu przemysłowego. Na samrtfon aż chce się patrzeć, ale jeszcze wygodniej korzysta się z niego. Bez trudu obsługuje się go jedną ręką, jest energooszczędny. To smartfon, który warto wybrać, jeżeli nasz budżet na nowy sprzęt kończy się na 2000 zł. Nie będziecie narzekać.

Natomiast od modelu realme 16 Pro+ aż czuć powiew premium. Zakrzywiony ekran, piękny design i dbałość o detale. Po wzięciu tego smartfonu do ręki nie będziecie chcieli go wypuszczać. W wymagających zastosowaniach jest wydajniejszy od modelu 16 Pro. Do tego ma teleobiektyw, który zwiększa wszechstronność konstrukcji. To model dla klientów, którzy oczekują maksimum możliwości w przystępnej cenie. Zapłacicie za niego 2499 w topowej odmianie i będą to dobrze wydane pieniądze.

Paweł Grabowski 31.03.2026 17:33

Lokowanie produktu : Realme

