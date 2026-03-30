Koniec tanich paczek z Chin. Dopłacisz do każdej rzeczy
Właśnie wprowadzono cło na każdą paczkę z Chin. Zakupy na Temu, AliExpress czy Shein mogą przestać się opłacać.
Za każdym razem, gdy słyszę głosy, że rząd wprowadza dodatkowe opłaty, które mają mnie uchronić przed nieuczciwą konkurencją i jest to robione dla mojego dobra, to coś we mnie umiera. Wiem wtedy, że będę łupiony tak, jak mnie jeszcze nie łupiono. I oto właśnie nadchodzi Ministerstwo Finansów, które w tajemniczym komunikacie mówi, że zniesie zwolnienie z cła dla paczek o wartości do 150 euro. W zamian za to wprowadzi opłatę, która popsuje sens ekonomiczny zakupów. Zapłacicie za każdą rzecz w zamówieniu.
Rząd wprowadza opłaty od przesyłek z Chin. Zastanów się co zamawiasz
W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano rozporządzenie, które wprowadza nowe przepisy dotyczące należności celnych za towary wwożone do Unii Europejskiej w przesyłkach o wartości do 150 euro. Od 1 lipca 2026 r. do 1 lipca 2028 r. będą obowiązywać należności celne w wysokości 3 euro za każdą pozycję w przesyłce, której wartość rzeczywista nie przekracza 150 euro. Trochę nie rozumiem polskiego rozporządzenia wprowadzającego te przepisy, bo w pierwotnym zakresie mówiło się o 3 euro za paczkę, a nie za pozycję w paczce. Najwidoczniej nasz kraj postanowił pójść dalej.
Nowe przepisy mają być urealnieniem tego, co dzieje się w obrocie z Chinami. W cyfrowym świecie służb celnych można monitorować każdą przesyłkę. Ponadto zwolnienie z cła przesyłek o wartości do 150 euro było nadużywane, bo wartość paczek była zaniżana albo przesyłki były dzielone na mniejsze zamówienia. Do tego dochodzi ochrona konkurencyjności unijnych przedsiębiorców i interesów finansowych Unii Europejskiej.
Ostatnio zamówiłem dla córki książeczki z wyklejankami. W Chinach płacę kilka złotych za jedną książeczkę, w Polsce takie same kosztują 20 zł za sztukę. Przebitka jest więc 3- lub 4-krotna. Niestety idąc logiką naszego ustawodawcy, za 4 książeczki zapłacę 12 euro cła. W założeniu mam w takim wypadku zrezygnować z zakupu w Chinach i zrobić zakupy u polskiego sprzedawcy. Szkopuł w tym, że polski sprzedawca ma dokładnie te same przedmioty, tylko ze swoim zarobkiem.
To jedna z głupszych regulacji wprowadzonych przez Unię Europejską, bo nasze polskie rozporządzenie to implementacja unijnych przepisów. Nigdy tak bezczelnie nie pokazywano, że chodzi wyłącznie o łupienie konsumenta. W końcu dzięki Chinom mogliśmy zamawiać rzeczy taniej, bez udziału pośredników. Teraz ma się to skończyć, bo zamawiacie za dużo.
A może czas najwyższy zostawić konsumentów w spokoju i dowalić cła na każdy towar wyprodukowany w Chinach przez europejską korporację? Bo przecież nasz wielki biznes ma fabryki w tym państwie, bo tak jest taniej. Może czas najwyższy przestać łupić zwykłych konsumentów i przyjrzeć się miliardom, które uciekają za sprawą wielkich firm? A, zapomniałem, zwykli ludzie nie mają lobbystów biegających po unijnych korytarzach, którzy potrafią okazać wdzięczność za pomyślne regulacje.