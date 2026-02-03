Nie musisz stawiać masztu. Te roboty koszące korzystają z satelity

Ładowanie...

Byłem zaskoczony, ale wydaje mi się że decyzja Segway Navimow o całkowitym przemodelowaniu podejścia do nawigacji w ofercie na rok 2026 jest strzałem w dziesiątkę. Rezygnacja z fizycznych stacji referencyjnych na rzecz technologii chmurowej to ruch, na który czekało wielu estetów niechętnych montowaniu dodatkowego sprzętu w ogrodzie.

Nowa gama robotów, obejmująca teraz pełne spektrum od wszechstronnych H2 i i2, aż po potężne serie X oraz profesjonalne Terranox, nie tylko eliminuje ten wizualny problem, ale wprowadza też ulepszony LiDAR do modeli konsumenckich.

REKLAMA

Z perspektywy użytkownika to w sumie ulga, że skomplikowany proces instalacji staje się przeszłością. Producent zamiast jedynie odświeżać wygląd, skupił się na rozwiązaniu problemów, takich jak gubienie zasięgu pod drzewami czy trudności w manewrowaniu na skarpach. Jak podkreślił George Ren, CEO Navimow, prawdziwa inteligencja powinna być niewidoczna, a technologia ma realnie służyć ludziom w ich codziennym życiu.

Network RTK kończy z instalacją anten

Największym atutem w modelach z 2026 r. (zaraz o nich), który z pewnością docenią nabywcy, jest wdrożenie standardu Network RTK. Do tej pory konieczność znalezienia idealnego miejsca dla anteny GPS często zniechęcała do zakupu robota koszącego, a sterczący w trawniku maszt rzadko bywał ozdobą posesji.

Przeniesienie obliczeń do chmury sprawia, że urządzenie oferuje instalację typu drop and mow, co oznacza gotowość do pracy niemal natychmiast po wyjęciu z pudełka. To ogromne ułatwienie konfiguracji, które czyni technologię bardziej dostępną dla osób nietechnicznych - do 50 minut i masz z głowy działanie produktu na zawsze.

System EFLS NRTK eliminuje konieczność stosowania jakiejkolwiek fizycznej anteny - w mojej ocenie jest to jeden z tych kroków, które definitywnie kończą erę majsterkowania przy robotach ogrodowych na rzecz pełnej bezobsługowości.

Seria X4, czyli off-road w twoim ogrodzie

Flagowa seria X4 została zaprojektowana z myślą o dużych przydomowych terenach, gdzie kluczowe znaczenie mają moc i stabilność.

Zrobiła ona na mnie największe wrażenie ze względu na podejście do właściwości terenowych. System Turf-Safe Xero-turn AWD umożliwia pracę na zboczach o nachyleniu do 84 procent (40 stopni), co jest naprawdę dobrą wartością na rynku. No, flagową!

Producent zapewnia, że dzięki systemowi tnącemu MowMentum, obejmującemu dwie tarcze tnące i 12 ostrzy, robot zapewnia wysoką jakość pracy nawet przy gęstej i wysokiej trawie. Model X4 jest całkiem całkiem wydajny, gdyż kosi 2000 metrów kwadratowych w ciągu zaledwie 8 godzin, oferując szerokość koszenia wynoszącą 430 mm. Za precyzję odpowiada połączenie Network RTK o potrójnej częstotliwości oraz 360-stopniowego VSLAM.

Na szczególną pochwałę zasługuje technologia Xero-turn AWD, która umożliwia zawracanie w miejscu bez niszczenia otoczenia. Tradycyjne roboty z napędem na cztery koła przy zawracaniu potrafią uszkodzić trawnik, dlatego rozwiązanie Navimow, oparte na dynamicznej regulacji momentu obrotowego TCS - ot, przednie koła potrafią zgiąć się o 90 stopnii - wydają się ekstra nowością.

Kilka słów o Navimow H2

Nie można pominąć serii H2, zaprojektowanej dla użytkowników poszukujących najwyższej precyzji na złożonych trawnikach.

Wykorzystuje ona system EFLS LiDAR+, który pozwala przełączać tryby pozycjonowania w zaledwie 20 milisekund. To ma gwarantować nieprzerwaną pracę pod drzewami i w wąskich przejściach, a także stabilność na zboczach do 45 proc.

LiDAR wkracza do codziennej pielęgnacji

Wprowadzenie technologii laserowej do modeli i2 LiDAR oraz i2 LiDAR Pro to najważniejsza nowość dla ciebie - przeciętnego konsumenta.

Navimow jako jedna z pierwszych marek zastosowała technologię solid-state LiDAR, pozbawioną elementów ruchomych. Skanuje ona otoczenie z prędkością niemal 200 000 punktów na sekundę, tworząc gęstą chmurę punktów 3D bez martwych stref.

Zastosowanie LiDAR-u definitywnie rozwiązuje problem cienia satelitarnego. Koniec z sytuacjami, w których robot staje bezradnie pod gęstym dębem, czekając na sygnał GPS. Robot wykrywa przeszkody o wielkości już 1 cm i rozpoznaje ponad 300 typów obiektów.

Model i2 LiDAR Pro wydaje się złotym środkiem dla wielu użytkowników, oferując zdolność pokonywania nachyleń do 55 procent. Z kolei tańszy (ceny poniżej!) i2 AWD wprowadza napęd na wszystkie koła do segmentu małych ogrodów.

System AWD aktywuje trzeci napęd tylko wtedy, gdy jest to konieczne, co zapewnia do 30 procent oszczędności energii. I to jest dowód na to, że nawet tańsze modele mogą oferować przemyślane rozwiązania techniczne.

GeoSketch i sterowanie palcem

Prawdziwą rewolucją w komforcie obsługi jest funkcja GeoSketch, która pozwala na automatyczne mapowanie oraz intuicyjną personalizację w aplikacji. Użytkownik może zdefiniować nawet 120 wirtualnych stref koszenia lub obszarów wyłączonych, takich jak baseny czy rabaty kwiatowe.

Harmonogram ustawia się metodą przeciągnij i upuść, a obsługa głosowa umożliwia w pełni bezdotykowe sterowanie. I dla pytających: mamy tutaj również integrację z systemami Google Home i Amazon Alexa oraz obsługę sieci Apple Find My, co pozwala na lokalizację robota nawet po wyłączeniu urządzenia. Plus wbudowany moduł 4G zapewnia stałą łączność.

A wprowadzenie serii Terranox to sygnał wejścia Navimow na rynek profesjonalnych usług utrzymania zieleni. Modele te obsługują powierzchnie do 24000 metrów kwadratowych, a model CM240M1 jest w stanie skosić pełnowymiarowe boisko piłkarskie w jeden dzień. Oprogramowanie Fleet Management umożliwia profesjonalistom zdalne zarządzanie wieloma urządzeniami.

Ceny i dostępność modeli na 2026 r.

Oferta Segway Navimow na rok 2026 jest przeogromna, ale na szczęście i zróżnicowana cenowo. W serii i2 AWD model i205, przeznaczony do ogrodów o powierzchni 500 metrów kwadratowych, kosztuje 3899 zł, natomiast wariant i208 dla 800 metrów kwadratowych wyceniono na 4799 zł. Te modele debiutują 3 lutego 2026 r.

Seria i2 LiDAR, również dostępna od 3 lutego, obejmuje model i208 (800 m²) oraz i210 (1000 m²) w cenie 5199 zł oraz i220 (2000 m²) kosztujący 6999 zł. Bardziej zaawansowana linia i2 LiDAR Pro trafi do sprzedaży 31 marca 2026 r. Tutaj za model i210 Pro (1000 m²) trzeba zapłacić 6999 zł, a za i220 Pro (2000 m²) 8699 zł.

Seria H2, dostępna od 3 lutego, to wydatek rzędu 1599 euro za model H206 (600 m²) oraz 2499 euro za model H230 (3000 m²).

Najpotężniejsza seria X4 pojawi się w sklepach 31 marca. Model X420 obsługujący 2000 metrów kwadratowych kosztuje 10 899 zł, a topowy X450 radzący sobie z 5000 metrów kwadratowych to koszt 13 899 zł.

Nikt nie ukradnie ci kosiarek. To najlepsza nowość

Dla mnie, tech geeka, szczerze największą nowością jest ochrona - wszak w nowej gamie Navimow opiera się ona na czterostopniowym systemie, który w seriach X4 i H2 wykorzystuje lokalizację GPS oraz integrację z siecią Apple Find My.

REKLAMA

Dzięki wsparciu Znajdź Apple'a użytkownik może namierzyć urządzenie nawet po jego wyłączeniu, co razem z alarmem geofencingowym i czujnikiem podniesienia ma stanowić zaporę dla potencjalnego złodzieja. I czy to nie jest naprawdę przydatna nowość?

Plus stałą łączność we wszystkich modelach gwarantuje wbudowany moduł 4G z co najmniej roczną subskrypcją w cenie. Rezygnacja z anten fizycznych w standardzie Network RTK ułatwia start, a integracja z Google Home i Amazon Alexa pozwala traktować robota jako stabilny element inteligentnego domu. I z mojej perspektywy połączenie precyzji GeoSketch z lokalizacją Apple Find My daje poczucie kontroli, pozwalając na korektę granic koszenia bez konieczności wychodzenia do ogrodu. I patrząc na to, w moim małym ogródku idealnie sprawdziłby się i2 LiDAR. A w twoim?

REKLAMA

Oliwier Nytko 03.02.2026 13:23

Ładowanie...