Smart Home Expo 2026. Przyszłość inteligentnych technologii w jednym miejscu

Nadchodząca edycja wydarzenia zapowiada się wyjątkowo – zarówno pod względem merytorycznym, jak i networkingowym – gromadząc producentów, integratorów, projektantów, instalatorów oraz ekspertów rynku smart home z Polski i zagranicy.

Targi będą przestrzenią do prezentacji najnowszych rozwiązań z zakresu automatyki budynkowej, systemów zarządzania energią, bezpieczeństwa, IoT oraz inteligentnych instalacji dla domów i obiektów komercyjnych. To jednak nie tylko ekspozycja – Smart Home Expo 2026 to przede wszystkim wiedza, doświadczenie i inspiracja do dalszego rozwoju biznesu.

Kompleksowy przekrój wystawców i technologii

Profil wystawców Smart Home Expo 2026 obejmuje producentów i dostawców systemów automatyzacji domowej, inteligentnego sterowania oświetleniem, ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją, a także rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa – od monitoringu i systemów alarmowych po zamki elektroniczne i czujniki. Na targach prezentowane będą również technologie związane z energią odnawialną, w tym fotowoltaika, magazynowanie energii i inteligentne systemy jej zarządzania, nowoczesne rozwiązania multimedialne, smart AGD, technologie IoT oraz zaawansowane systemy integrujące różne elementy ekosystemu smart home. Uzupełnieniem ekspozycji będą inteligentne systemy zarządzania wodą, rozwiązania poprawiające jakość powietrza i komfort życia, asystenci głosowi, technologie AI oraz innowacyjne startupy wyznaczające nowe kierunki rozwoju branży. Wśród topowych wystawców Smart Home Expo znajdują się m.in. Ampio, ABB, KNX National Poland, Shelly Poland, Freedom Flow Marketing, Eltako, Aware Group, Nestino, SmartBob Automatyka, SmartHome Center, ISystemy MICROTEC, Lightli, JellyTech oraz inni wiodący producenci i dostawcy rozwiązań smart home.

Freedom Flow Marketing Partnerem Merytorycznym Smart Home Expo 2026

Z radością ogłaszamy, że Partnerem Merytorycznym edycji Smart Home Expo 2026 jest Freedom Flow Marketing – najlepsza agencja marketingowa specjalizująca się w branży instalacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem rynku smart home.

Freedom Flow Marketing od lat wspiera producentów, integratorów i dostawców inteligentnych rozwiązań, pomagając im nie tylko budować rozpoznawalność marek, ale przede wszystkim generować realne wyniki sprzedażowe. Dzięki skutecznym strategiom marketingowym klienci agencji wygenerowali już ponad 20 milionów złotych obrotu, a unikalne na rynku gwarancje efektów sprawiają, że Freedom Flow Marketing jest zaufanym partnerem dla firm, które chcą rozwijać się szybciej i bardziej świadomie.

Marketing, który sprzedaje – Automation Business Days by Ampio x Freedom Flow

Podczas Smart Home Expo 2026 Freedom Flow Marketing poprowadzi inspirujące wystąpienia oraz praktyczne warsztaty, poświęcone skutecznej komunikacji i sprzedaży w branży smart home. Uczestnicy dowiedzą się, jak wyróżnić się na coraz bardziej konkurencyjnym rynku inteligentnych rozwiązań, jak budować silną i wiarygodną markę integratora lub producenta oraz w jaki sposób wykorzystywać marketing do realnego zwiększania sprzedaży i pozyskiwania wartościowych klientów – zarówno w segmencie B2B, jak i B2C.

To będzie solidna dawka wiedzy opartej na doświadczeniu, konkretnych przykładach i sprawdzonych modelach działania – przekazana przez praktyków, którzy na co dzień współtworzą sukcesy firm z sektora smart home.

Standard KNX w świecie Smart Home

Ważnym elementem merytorycznym targów będzie również obecność KNX National Poland, które przybliży uczestnikom rolę i znaczenie standardu KNX w świecie Smart Home. To doskonała okazja, by poznać aktualne kierunki rozwoju jednego z najważniejszych, międzynarodowych standardów automatyki budynkowej, jego zastosowania oraz możliwości, jakie oferuje producentom, projektantom i integratorom inteligentnych instalacji.

Spotkajmy się na Smart Home Expo 2026

Smart Home Expo 2026 to wydarzenie, które łączy technologię, wiedzę i biznes w jednym miejscu. To przestrzeń dla tych, którzy chcą nie tylko śledzić trendy, ale realnie je współtworzyć i przekuwać innowacje w sukces rynkowy.

Do zobaczenia na Smart Home Expo 2026!

