Niby jest zima, a fotowoltaika pracuje pełną parą. Aż za bardzo

Teoretycznie fakt, że nawet zimą można produkować energię ze słońca, cieszy. W praktyce to jednak również problem, bo nie zawsze jest co zrobić z nadmiarem prądu. W tym przypadku Polska eksportowała energię do Niemiec i Szwecji, ale i tak należało zredukować moc OZE. Eksperci przewidywali, że do takich sytuacji będzie dochodzić częściej.