Polacy stworzyli baterię lodową. Zbiera energię, gdy jest tania

Bateria lodowa to system akumulacji energii chłodniczej z wykorzystaniem przemiany fazowej i ciepła odpadowego. W skrócie polega to na tym, że w specjalnym zbiorniku znajdują się rdzenie z roztworem wodnym, które zamrażają się w nocy, kiedy energia elektryczna jest tańsza, a rozmrażają się w dzień, kiedy jest droższa i potrzebna do chłodzenia pomieszczeń lub urządzeń. W ten sposób bateria lodowa gromadzi energię, kiedy się to opłaca, a oddaje, kiedy zajdzie taka potrzeba.