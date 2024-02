Fotowoltaika, która dosłownie czyni cuda. To pierwszy taki projekt w Polsce

Docelowo AgrofarmaPV składać się będzie z ponad 1000 segmentów przypominających kształtem igloo, pod którymi będą rosły rośliny. Urządzenia te nie tylko pobiorą energię ze słońca, którą będzie można wykorzystać np. do napędu elektrycznych ciągników pracujących na farmie lub oddać do sieci, ale także pozwolą na zbiór i magazynowanie deszczówki, która zostanie wykorzystana do podlewania uprawianych roślin.