Samsung Galaxy Z Flip 6 dostanie ważne ulepszenie. Ta zmiana wpłynie na czas pracy

Jako że premiera Samsunga Galaxy S24 już za nami (dzisiaj kończy się okres przedsprzedaży), to teraz na kolejne sztandarowe smartfony koreańskiego producenta przyjdzie nam czekać do drugiej połowy 2024. Najprawdopodobniej smartfony zostaną pokazane w wakacje, tak jak to było w ubiegłym roku (seria Galaxy Z Flip i Fold 5 miała premierę pod koniec lipca 2023 r.).