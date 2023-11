OnePlus 12 nie będzie tylko wydajny i piękny. Ma mieć coś jeszcze

To jednak nie koniec smartfonów, które zostaną stworzone we współpracy z Sony. OnePlus należy do koncernu BBK Electronics, w skład którego wchodzą też marki takie jak Oppo, Vivo i Realme, więc smartfony tych producentów są do siebie bardzo podobne (a nawet identyczne - Oppo Find N3 to tak naprawdę OnePlus Open pod inną nazwą). W sieci pojawiło się również doniesienie, że nadchodzący sztandarowy Realme GT 5 Pro również zostanie wyposażony w aparat główny z matrycą Sony Lytia T808 - czyli identyczną, co w OnePlus Open.