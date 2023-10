Zaćmienie Księżyca 28 października 2023 r. Kiedy i jak oglądać niezwykłe zjawisko na niebie?

W najbliższą sobotę, 28 października będziemy mieli okazję podziwiać niezwykłe zjawisko astronomiczne - częściowe zaćmienie Księżyca. Co to oznacza, o której godzinie rozpocznie się zaćmienie Księżyca i jak się do tego przygotować? Oto kilka porad dla wszystkich, którzy chcą zobaczyć, jak Ziemia rzuca swój cień na naszego naturalnego satelitę.