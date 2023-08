Najtańszy składany smartfon właśnie stał się jeszcze tańszy. W tej cenie naprawdę warto

Bazowa (premierowa) cena Motoroli razr 40 to 3999 zł, natomiast firma uruchomiła promocję, która potrwa od dziś (25 sierpnia) do 7 września, dzięki której smartfon kupimy 300 zł taniej. Oznacza to, że urządzenie będziemy mogli wyrwać za 3699 zł.