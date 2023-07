Nie potrzebujesz prawnika, żeby dostać odszkodowanie. Google stworzył potwora, który przegada każdego

Mówiło się, że sztuczna inteligencja pozbawi pracy dziennikarzy, ale coś czuję, że pierwsi padną pracownicy firm odszkodowawczych, bo większość ich pracy to pisanie za odpowiednią prowizję właśnie takich wniosków jak ten powyżej.



Zapytałem się Barda o inne wnioski np. o dopłatę do odszkodowania OC ze względu na zaniżoną wartość samochodu, a także odwołanie od niekorzystnej decyzji ubezpieczeniowej. Nie dość, że robi to podobnie, jak zrobiłby to człowiek, to jeszcze podaje dodatkowe porady, np. że warto dołączyć do wniosku opinię rzeczoznawcy i ile lat mam na odwołanie. I to wszystko za darmo.