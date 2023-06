Oto najwyższe budynki świata. Rekordzista jest jeden, ale chcą go strącić z piedestału

Na drugim miejscu mamy Merdeka 118 w Kuala Lumpur. Co ciekawe, wciąż czekamy, aż ten budynek zostanie w całości oddany do użytku. To już dosłownie kwestia dni. Kształt 678,9 m budowli jest nieprzypadkowy. Nawiązuje ona do gestu, który wykonał Tunku Abdul Rahman, ogłaszając niepodległość Malezji wyciągniętą do góry dłonią.