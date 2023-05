Trwa Allegro Smart! Week. Wybieramy najlepsze promocje na czwartek

Przy okazji muszę przypomnieć, że najlepsze zniżki dostępne będą dla użytkowników Allegro Smart, czyli usługi subskrypcyjnej Allegro – oznaczone są one podpisem Smart! Only. Po jej wykupieniu klient może korzystać z darmowych przesyłek do automatów Allegro One Box, Paczkomatów i licznych punktów odbioru. Wystarczy zrobić zakupy za 45 złotych u jednego sprzedawcy. A jeśli wydasz 65 złotych, pod drzwi paczkę podrzuca kurier.