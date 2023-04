Komputer w aucie - sztuczna inteligencja wspiera mobilność i bezpieczeństwo

Sztuczna inteligencja w samochodzie? Owszem, człon „AI” w nazwie nie jest tu przypadkowy. Produkt Grupy ZF to potężny superkomputer klasy samochodowej. Został zaprojektowany z myślą o najnowocześniejszych pojazdach i ich nowych architekturach elektrycznych i elektronicznych. Może być wykorzystywany jako kontroler domenowy, strefowy lub centralny.



Do jakiego typu samochodów nadaje się ZF ProAI? Do każdego – od małych aut osobowych po duże ciężarówki czy autobusy. Co ważne, ten sprzęt nadaje się do wszystkich poziomów jazdy zautomatyzowanej lub autonomicznej, od poziomu 2 do 5. Poziom piąty to już pojazd w pełni autonomiczny, który nie ma kierownicy, a „kierowca”… wcale nie jest kierowcą, bo podczas jazdy może zająć się np. czytaniem książki albo pracą na komputerze. Pozwala na to praca komputera ZF, ale nie pozwalają jeszcze przepisy w większości państw. To zapewne kwestia czasu.



Duża moc obliczeniowa (aż do jednego kwadryliona kroków na sekundę!), najnowocześniejsze rozwiązania programowe, inteligentne czujniki i inteligentne siłowniki z jednego źródła – superkomputer ZF to nowa szansa dla modeli biznesowych opartych na analizie danych. W świecie motoryzacji to oznacza, że pojazd wyposażony w ZF ProAI będzie więcej „widział” i „rozumiał”. Szybkie i skuteczne przetwarzanie danych to większe zdolności w dziedzinie wspomagania lub wyręczania kierowcy. Skąd pochodzą dane? Z czujników, z lidarów, kamer 360 i nie tylko – bo sprzęt interpretuje także np. sygnały dźwiękowe. Dzięki wydajnemu sprzętowi, samochód szybko się „uczy” – procesy uczenia są zoptymalizowane. Wszystko po to, by nie tylko reagować na dane sytuacje, ale także je przewidywać.