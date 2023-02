Twój telefon boi się wody, a ten jest chłodzony cieczą. OnePlus patrzy na graczy

Nasz wysłannik na targi Mobile World Congress w Barcelonie - Piotr Grabiec, miał już w rękach smartfon OnePlus 11 Concept, dzięki czemu możemy napisać, że wygląda dokładnie tak jak na grafikach prasowych.



Ale to nie wygląd w tym urządzeniu jest najważniejszy. Układ chłodzenia o Active CryoFlux to najwydajniejszy system chłodzenia urządzeń mobilnych. W testach laboratoryjnych udało się za jego pomocą obniżyć temperaturę smartfona o 2,1 stopnia Celsjusza, co przełożyło się na kilka klatek na sekundę więcej w trakcie gry.