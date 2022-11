Samsung Galaxy S23 będzie odbierał wiadomości z kosmosu

Podoba mi się to, że na pytanie inżynierów: co chcecie w nowym Galaxy S23 - mocniejszy procesor, lepszy aparat, a może nowy design, ktoś odpowiedział: tak. Tym sposobem nadchodząca flagowa seria Samsunga będzie miała wszystko, co można sobie wyobrazić. Nawet jeżeli nie ma to większego znaczenia.