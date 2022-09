Google może zniszczyć twoje fotki. Lepiej sprawdź swoje archiwum

Sam postanowiłem, że jeśli już mam płacić za chmurę na zdjęcia, to wybieram nie Google, lecz Apple. Obie firmy są topowymi big-techami, ale to Apple ma u mnie większy kredyt zaufania. Mimo to w chmurze Google’a pozostały tysiące, czy wręcz dziesiątki tysięcy moich zdjęć uploadowanych od samego początku istnienia usługi, czyli od 2015 r.