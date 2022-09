Dlaczego OLED znaczy Sony?

Trzeba mieć jednak na uwadze, że nowoczesny telewizor wyświetla obraz o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli. Innymi słowy, by uzyskać idealną precyzję, trzeba by w panel LCD wsadzić niemal 8,3 mln LED-ów, by każdy doświetlał każdy piksel z osobna. To nie jest możliwe, przynajmniej nie przy dzisiejszej technologii. Dlatego też jedna dioda doświetla całe grupy pikseli, co negatywnie wpływa na kontrast. Na większości telewizorów LCD wyświetlenie białego napisu na czarnym tle będzie owocowało dodatkowym niepożądanym elementem w formie jasnego rozmytego konturu wokół liter (tak zwany efekt halo). Wynika to właśnie z tego, że LED-y są znacznie większe od pikseli.