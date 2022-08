Stworzyli pierwszą na świecie protezę rogówki. Niewidomi odzyskali wzrok

W pilotażowym badaniu klinicznym wzięło udział dwadzieścia osób, które były niewidome lub na granicy utraty wzroku z powodu zaawansowanego stożka rogówki. W ramach badań klinicznych otrzymały one implanty rogówki, a ich stan zdrowia monitorowano przez dwa lata od wszczepienia implantu. Operacje przebiegały bez komplikacji, a ośmiotygodniowe leczenie immunosupresyjnymi kroplami do oczu wystarczyło, by zapobiec odrzuceniu implantu. W przypadku konwencjonalnych przeszczepów rogówki leki muszą być przyjmowane przez kilka lat.