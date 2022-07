Pamiętacie Medium? Niegdysiejszy hit dzisiaj ledwo zipie

...nie ma co liczyć, że da się na tym zbić majątek, ani na to, że uda się przyciągnąć do Medium tonę ruchu pogłębionymi treściami. To tak nie działa. Współczesny internet faworyzuje szybki dostęp do informacji; wszystko, od Wiadomości Google po TikToka skonstruowane jest tak, by bombardować nas jak największą ilością jak najpłytszych newsów, więc nic dziwnego, że w tym właśnie kierunku zmierza od lat konsumpcja treści. To nie do końca nasza wina; potężne korporacje od lat tworzą internet w taki sposób, by maksymalizować zyski, a najprościej to zrobić tresując nas do jak najgęstszego przeklikiwania się przez setki tekstów o niczym, zamiast przeczytać jeden o czymś.