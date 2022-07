Jak zauważają naukowcy, póki co GLASSz-13 utrzymuje jeszcze miano najdalszej znanej galaktyki, bowiem prawdopodobieństwo, że faktycznie jest to galaktyka jest bardzo duże. Odleglejsze kandydatki póki co mogą się okazać czymś zupełnie innym, co jedynie przypomina galaktykę. Trzeba zatem poczekać na dokładniejsze badania i próbę potwierdzenia, że to faktycznie są galaktyki.