Prawie rok z przepisami dotyczącymi hulajnóg. Dużo nadziei, niewiele zmian

Wydzwoniłem kilka oddziałów Straży Miejskiej w Polsce. Zwykle pierwszą odpowiedzią na pytanie o nowe przepisy było proste: czas pokaże. Służby nie są specjalnie szykowane na zmiany, w niektórych rejonach liczba zatrudnionych nie pozwala na to, aby wysyłać patrole w okolice samych ścieżek rowerowych. Nietrudno dojść w takiej sytuacji do wniosku, że nowe przepisy coś regulują, ale w gruncie rzeczy wprowadzone zostały po to, aby wreszcie mieć papier. Nikt nie mówi jednak, co stanie się, gdy ktoś będzie jechał np. 27,5 km/h, jak mu się to udowodni i czy to w ogóle wielkie nadużycie. Sądząc po reakcjach służb, odpowiedź na ostatnie pytanie jest prosta: raczej nie, skoro dzisiaj wiele osób z taką prędkością jedzie i większości nic nie jest.