W Polsce jest tak sucho, że grozi nam fala pożarów. Strażacy już mają pełne ręce roboty

Jeśli dobrze pójdzie, to w weekend gdzieniegdzie spadnie deszcz – przynajmniej na to wskazują prognozy pogody. Czekamy na niego, bo polska ziemia jest sucha jak wiór. To fatalna wiadomość nie tylko dla rolników. Olbrzymia susza stwarza zagrożenie pożarowe, które dziś występuje niemal w całej Polsce.