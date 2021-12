Nadchodzi Canon EOS R5C - bestia wideo 8K. To dopiero początek

To wszystko ma być możliwe dzięki dołożeniu do korpusu aktywnego chłodzenia w postaci wentylatora, podobnie jak ma to miejsce w aparacie Panasonic Lumix S1H. W związku z tym tylny ekran ma zostać wysunięty, aby zrobić miejsce na wentylator. W końcu w aparacie Canon znajdziemy pełnowymiarowe złącze HDMI. Nowością ma być nowa, wielofunkcyjna gorąca stopka zaczerpnięta z Canona EOS R3, oraz gwint mocowania 3/8″ lub 1/4″ na EVF do zamocowania opcjonalnego górnego uchwytu, który ma nie kolidować z gorącą stopką.