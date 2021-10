Pierwszy taki tramwaj w Polsce. Machasz, a drzwi się otwierają

Dużo lepszym rozwiązaniem są czujniki, które wykrywają ruch. Problem ewentualnego zatrzymywania się, gdy nikogo przy przejściu nie ma, by wówczas zniknął. Niestety w naszych miastach przez długi czas obowiązywało prawo silniejszego. I dostosowanie wszystkiego tak, aby to kierowcom było wygodniej. Dopiero teraz się to zmienia, ale nie zawsze i nie wszędzie.