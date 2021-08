Pierwsze wydania i najrzadsze komiksy Marvela od dziś w aplikacji na telefonie. To możliwe dzięki NFT

Mało znana aplikacja Veve rośnie do miana największej gratki dla fanów komiksów. To właśnie tam Marvel udostępnia cyfrowe wersje pierwszych i najrzadszych tomów. Oryginalne dzieła będą sprzedawane jako NFT.

Kolekcjonerzy prawdziwych — a więc tych realnych — gadżetów wiedzą, że cała zabawa sprowadza się do pozyskiwania jak najrzadszych figurek. Unikaty potrafią osiągać zawrotne wartości. Jak przenieść tę klasyfikację rzadkości dóbr do cyfrowego świata? Twórcy Veve mają na to dwie odpowiedzi: dropy, w których cyfrowe gadżety można kupić tylko przez krótki czas, a także technologię NFT gwarantującą, że cyfrowy model to jedyny oryginał lub przynajmniej limitowana wersja danej figurki.