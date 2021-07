Mogul Coin to jedno z pierwszych – jeśli nie pierwsze – tego rodzaju rozwiązanie na świecie. To bardzo młoda usługa, a już może się pochwalić rosnącym zainteresowaniem ze strony społeczności. Jak poinformowała nas ambasador marki Mogul Coin, po pierwszej rundzie tokenizacji firma ma ponad 100 tys. dol. na rozwój. Oraz setki tysięcy subskrybentów zaangażowanych w dalszy rozwój projektu i wydanie swoich pierwszych tokenów NFT.

Nic nie ujmując pomysłowości autorów serwisu, sukcesowi trudno się dziwić. Rynek streamowania nieustannie rośnie, transmisje z gier wideo co roku biją kolejne rekordy popularności, a wiodące platformy dla streamerów – jak Twitch czy YouTube – generują obroty liczone w setkach milionów dolarów. Jeszcze większym zainteresowaniem cieszy się technologia blockchain i rynek kryptowalut. Pomysł Philippa Siemka – urodzonego w Austrii Polaka – wydaje się niemal oczywisty. Tyle że nikt na to przed nim nie wpadł. A tym bardziej tak umiejętnie nie zrealizował.

Jak działa Mogul Coin?

Za sprawą Mogul Coin streamerzy mogą tworzyć swoje własne cyfrowe dzieła, a następnie za sprawą technologii tokenów NFT sprzedawać je swoim fanom. Forma dzieła jest przy tym dowolna i zależy od pomysłowości streamera. Może to być unikalna odznaka, zdjęcie czy unikalne nagranie wideo. Za sprawą technologii NFT, po sprzedaży prawa autorskie do cyfrowego dzieła należą już do nabywcy. Potwierdza to token, który jest nie do podrobienia.