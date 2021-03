UFO przekraczające prędkość dźwięku bez charakterystycznego gromu. Pentagon zapowiada nowe nagranie

Niezidentyfikowane obiekty latające pojawiały się w raportach pilotów Sił Powietrznych i Marynarki USA znacznie częściej, niż dotychczas informowano - takie informacje przekazał w telewizji Fox News John Ratcliffe, były Dyrektor Wywiadu Narodowego przy prezydencie Trumpie.

W grudniu 2020 r. kongres nakazał Pentagonowi i innym agencjom rządowym opublikowanie w ciągu 180 dni szczegółowego raportu dotyczącego dotychczasowych obserwacji niezidentyfikowanych obiektów latających. Patrząc na nagrania opublikowane kilka miesięcy temu, można stwierdzić, że coś faktycznie na nich jest.

Nie wiadomo jednak co, dlatego też jak ulał pasuje do tego czegoś nazwa niezidentyfikowane obiekty latające. Podkreślmy, że niezidentyfikowany to nie to samo co zidentyfikowany jako statek kosmiczny sterowany przez przedstawicieli obcej cywilizacji. Uff.

Wtem!

Podczas rozmowy z dziennikarzami telewizji Fox News, były dyrektor wywiadu amerykańskiego John Ratcliffe powiedział, że o wielu przypadkach spotkania UFO opinia publiczna dowie się dopiero z raportu, który zgodnie z prawem powinien zostać opublikowany do końca maja.

Milczący grom

Wśród tych przypadków znajdują się m.in. opisy spotkania niezidentyfikowanych obiektów latających, które były w stanie przekroczyć prędkość dźwięku nie wywołując przy tym gromu oraz wykonywać manewry, na które nawet dzisiejsza technologia w żaden sposób nie pozwala. Ratcliffe w rozmowie wspomina także o obiektach, które z potężnymi prędkościami wyłaniają się z oceanu, a następnie momentalnie wznoszą się na duże wysokości.

Według byłego urzędnika to nie jest tak, że te przypadki rejestrowane są przez pojedynczego pilota, satelitę czy czujnik. Istnieje wiele niezależnych systemów, które je dostrzegają. Dla wielu z tych zarejestrowanych obiektów wciąż nie ma żadnego wyjaśnienia.

Czasami zastanawiamy się, czy przypadkiem nasi przeciwnicy nie dysponują technologiami bardziej zaawansowanymi od naszej, ale są też takie przypadki, które całkowicie wymykają się jakiemukolwiek wyjaśnieniu - mówi Ratcliffe.

W środowisku poszukiwaczy informacji o UFO pojawia się wiele informacji o tym, co może się znaleźć w raporcie, jednak póki co to tylko spekulacje.