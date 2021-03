Zaskakująco realistyczny samolot hybrydowy. Unikalny trójpłatowiec może powstać do 2030 roku

Trójpłatowce kojarzą się raczej z czarno-białymi zdjęciami z początków lotnictwa. Konstrukcje tego typu nie przyjęły się w branży. Teraz jednak brytyjska firma planuje stworzyć samolot hybrydowy tego typu.

Faradair to brytyjska firma, której marzeniem jest zdominowanie rynku krótkich lotów pasażerskich za pomocą ekologicznego samolotu hybrydowego.

BEHA (Bio Electric Hybrid Aircraft) to dość niestandardowy samolot. Nie dość, że jego skrzydła nie przypominają niczego, co na co dzień można zobaczyć na lotnisku, to ma być on zasilany w dość nietypowy sposób.

Według założeń przedstawionych przez inżynierów firmy, samolot miałby wzbijać się w powietrze i osiągać prędkość przelotową za pomocą silnika elektrycznego, następnie całą trasę miałby pokonywać na turbogeneratorze zasilanym biopaliwami, aby lądować ponownie na silniku elektrycznym.

To nie jest taki głupi pomysł

Dokładnie tak jak w przypadku samochodów elektrycznych, tak i w przypadku samolotów głównym ograniczeniem ich zastosowania jest zasięg. Aktualna technologia akumulatorów nie pozwala przy rozsądnej masie akumulatorów zapewnić odpowiedniego zasięgu do realizacji nawet krótkich komercyjnych lotów pasażerskich. W przypadku konstrukcji opracowanej przez Faradair lot na biopaliwach znacząco zmienia sytuację. Dodatkowo nowa konstrukcja skrzydeł ułożonych w trzy płaty znacząco poprawia ich wydajność, przez co pozwala maksymalizować zasięg.

Projekt samolotu zakłada, że będzie on w stanie zabrać na pokład do 18 pasażerów lub 5 ton ładunku. Aktualnie trwają prace nad opracowaniem docelowego turbogeneratora na biopaliwo oraz silników elektrycznych.

Jeżeli BEHA faktycznie wyjdzie poza fazę projektu, to pierwszy egzemplarz może się wzbić w powietrze jeszcze przed końcem tej dekady.