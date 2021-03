Wczoraj zamówiłem, dziś dostałem. Tak wygląda dostawa w Amazon.pl. Ile to kosztuje?

Kilka minut przed rozpoczęciem pracy nad tym tekstem do moich drzwi zapukał kurier, który wręczył mi karton z charakterystycznym logo w kształcie uśmiechu. Oznacza to, że już mogę z pozycji klienta wypowiedzieć się na temat jakości obsługi polskiej wersji Amazona.

Start polskiej wersji Amazona poruszył cały lokalny rynek e-commerce. Z jednej strony mamy tu do czynienia z globalnym graczem o ogromnej sile przebicia, z drugiej zaś jego start można uznać za rozczarowujący. Mimo to postanowiłem zrobić tam zakupy, by ocenić jakość obsługi i podejście do klienta.

Zdecydowałem się na ten prosty test z prostego powodu.

Amazon na całym świecie słynie z niezwykle prokonsumenckiej postawy. Sam miałem okazję kilkukrotnie się o tym przekonać, gdy kilka lat temu towary pochodzące z brytyjskich czy niemieckich magazynów Amazona docierały do mnie szybciej niż te kupowane w polskich sklepach. Jednak najbardziej zaskoczyła mnie amerykańska wersja sklepu, która na miejsce uszkodzonego Kindle’a… po prostu wysłała mi drugi egzemplarz. U nas nawet do dziś jest to nie do pomyślenia!

Na szczęście czasy się zmieniły, a najwięksi gracze na rynku e-commerce doskonale przygotowali się na wejście globalnego giganta. Najlepszym przykładem jest tu Allegro, które oferuje swoim klientom usługę Allegro Smart! z darmowymi dostawami i potrafi dostarczać klientom towary z centralnego magazynu już po kilku godzinach. Przekonałem się o tym dosłownie kilka dni temu, gdy rano zamówiłem tabletki do zmywarki, a już kilka godzin później trzymałem je w rękach. A za ich dostawę nie zapłaciłem ani grosza!

W przypadku polskiego Amazona jest niemal tak samo dobrze.

Swoje zakupy na Amazonie zrobiłem 1.03.2021 r. o godzinie 14:24. Początkowo chciałem zakupić wyłącznie komplet akcesoriów do Roomby i7+ kosztujący 99,99 zł, ale okazało się, że Amazon oferuje darmową wysyłkę od wysokości zamówienia powyżej 100 zł. Z tego powodu zdecydowałem się dokupić jeszcze dodatkowe worki do tego samego odkurzacza. Oznacza to, że wartość mojego zamówienia wyniosła 167,07 zł, a ja zakwalifikowałem się do darmowej dostawy. W przypadku Allegro Smart! progi dla darmowej wysyłki wynoszą 40 zł (przesyłka do punktu lub paczkomatu) albo 80 zł (przesyłka kurierska), jednak tu nie musiałem płacić żadnego abonamentu. Coś za coś.

O godzinie 17:20 dowiedziałem się, że moje zamówienie zostało wysłane. Amazon na swojej stronie pokazywał, że paczka dotrze do mnie dopiero w czwartek 04.03.2021 r. Kurier był jednak dla mnie bardziej łaskawy i dostarczył mi przesyłkę już w środę 03.03.2021 r. przed godziną 16:00. Oznacza to, że jej dostawa zajęła mniej niż dobę. W tym momencie zastanawiam się, czy gdybym zamówił swoje towary rano, otrzymałbym je jeszcze tego samego dnia jak na Allegro? Będę musiał to sprawdzić w niedalekiej przyszłości.

Do samej paczki nie mam większych zastrzeżeń.

Karton był estetycznie zaklejony taśmą i niewiele większy od znajdujących się wewnątrz przedmiotów. W kartonie znalazłem pudełko i worek zawierające oba elementy zamówienia. Nie były one dodatkowo zabezpieczone, ale nie uważam tego za wadę, bo zamówione towary nie były delikatne i nie wymagały dodatkowej ochrony.

Mogę powiedzieć, że polski Amazon zrealizował moje pierwsze zamówienie w sposób wzorowy. Przesyłkę otrzymałem w nieco ponad dobę od zamówienia i sporo poniżej deklarowanego czasu. Jednak czy polska konkurencja może bać się Amazona? Raczej nie, ponieważ polski rynek e-commerce od jakiegoś czasu stoi na bardzo wysokim poziomie, a czas dostarczenia produktów często należy liczyć nie w dniach, ale w godzinach.