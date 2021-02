Sharp KI-G75EU-W: długodystansowa recenzja oczyszczacza i nawilżacza powietrza

Sharp KI-G75EU-W filtruje i nawilża powietrze w moim domu już od trzech miesięcy. To dobry moment, by podsumować działanie tego urządzenia.

Mieszkam w Białymstoku. To część regionu tzw. Zielonych Płuc Polski. Miasto oddalone o całe setki kilometrów od polskich miejscowości obejmujących pierwsze miejsca w rankingach najbardziej zanieczyszczonego powietrza. Wydawać by się mogło, że jakość powietrza nie jest tu problemem, ale to tylko pozory.

Od dwóch lat mieszkam na osiedlu domów jednorodzinnych, gdzie w sezonie grzewczym pojawia się potężny problem ze smogiem. Część domów ma stare piece, na czym cierpi całe osiedle. Niewiele da się z tym zrobić, o ile nie weźmie się spraw w swoje ręce.

Dlatego od dwóch lat korzystam z oczyszczaczy powietrza, a obecnej zimy używam urządzenia, które jednocześnie oczyszcza i nawilża powietrze. Jest nim Sharp KI-G75EU-W, czyli model z wysokiej półki, jeden z najlepszych oczyszczaczy i nawilżaczy w ofercie Sharpa.

Sharp KI-G75EU-W oczyści i nawilży powietrze na powierzchni 56 m kw.

W moim przypadku oczyszczacz powietrza znajduje się na parterze, w salonie połączonym z otwartą kuchnią oraz korytarzem. Razem daje to 40 m kw. powierzchni o nieregularnym kształcie. Sharp KI-G75EU-W sprawdza się w takich warunkach bardzo dobrze, a zapas mocy pozostaje spory, bowiem sprzęt oczyszcza i nawilża powierzchnie do 56 m kw. Parametry techniczne są świetne, bowiem Sharp KI-G75EU-W zapewnia przepływ powietrza wynoszący 450 m3/h i nawilżanie z szybkością 750 ml/h.

W praktyce oczyszczacz natychmiast reagował na zmianę jakości powietrza. Wystarczyło uchylić okno lub otworzyć drzwi wejściowe, by zaobserwować, że urządzenie wykrywa pył i uruchamia większe obroty wentylatora.

Mimo dużej powierzchni oczyszczania urządzenie pobiera bardzo mało mocy. Zużycie energii wynosi tu tylko 7 W.

O klasie sprzętu świadczy też bardzo niski poziom głośności.

Sharp KI-G75EU-W sprawdza się wyjątkowo dobrze pod kątem generowanych dźwięków. Oczyszczacz wydaje słyszalny, ale bardzo lekki szum, który nie przeszkadza w domowych czynnościach, w tym np, słuchaniu muzyki. Poziom głośności oscyluje w zakresie od 18 do 52 dB. W trybie nocnym, kiedy oczyszczacz wydaje zaledwie 18 dB, urządzenie jest praktycznie niesłyszalne.

W ciągu dnia Sharp KI-G75EU-W pozostaje na ogół bardzo cichy. Jako ciekawostkę dodam, że szum jest na tyle cichy, że nie działa na zasypiające dziecko. Starszego dziecka z pewnością nie obudzi, ale młodszego również nie ulula tak jak np, okap czy suszarka.

Jakie tryby działania ma Sharp KI-G75EU-W?

Ogromną zaletą oczyszczacza Sharp KI-G75EU-W jest fakt, że może działać w pełni automatycznie. W trybie Auto oczyszczacz działa w oparciu o informacje z 5 czujników: kurzu (w tym pyłów PM2.5), zapachów, światła, temperatury i wilgotności. Na ich podstawie sprzęt sam dobiera wszystkie parametry działania.

Po wybraniu trybu Auto oczyszczacz na bieżąco analizuje jakość powietrza i dobiera do niej poziom oczyszczania oraz nawilżania. Jeżeli w powietrzu pojawią się pyły, oczyszczacz zareaguje podkręceniem obrotów wentylatora. Jeśli spadnie wilgotność, oczyszczacz będzie dostosowywał poziom nawilżania. W praktyce przez zdecydowaną większość czasu oczyszczacz działał na jednolitym, niskim poziomie głośności.

Na ogół w zupełności wystarcza tryb Auto, ale jeśli chcemy zmienić dany parametr, mamy do dyspozycji szereg przycisków na górnej ściance. Za ich pomocą można aktywować funkcje dodatkowe:

timer wyłącznika,

funkcję czyszczenia filtra wstępnego z kurzu,

przełączanie między wyświetlaniem wilgotności i temperatury powietrza na wyświetlaczu,

szybkość wentylatora,

kąt nachylenia wylotów powietrza,

tryb Plasmacluster Ion Spot,

tryb Plasmacluster Ion Shower,

tryb Clean Assist, który sprawdza się w trakcie odkurzania,

nawilżanie.

W górnej części frontowej ścianki, tuż pod wylotem powietrza, mieści się wyświetlacz. W jego centralnej części kolorowe diody informują o jakości powietrza na bazie czterokolorowej skali. Kolor niebieski oznacza, że powietrze jest czyste. W lewej części wyświetlacza na co dzień nie wyświetla się nic, ale zobaczymy tam czerwony wskaźnik PM2.5, kiedy tylko stężenie tych drobnych pyłów przekroczy próg bezpieczeństwa.

Najwięcej elementów ma prawa część, w której znajdziemy m.in. wskaźnik zapachów, zanieczyszczenie filtra wstępnego, oraz największy element, którym jest wskaźnik poziomu wilgotności lub temperatury. No właśnie: lub. Z niewiadomych względów oczyszczacz może pokazać tylko jeden z tych wskaźników w danej chwili. Szkoda, bo chciałbym widzieć oba naraz.

Ekran jest bardzo ładnie wkomponowany w przedni panel oczyszczacza, choć urządzenie jako całość nie grzeszy urodą. Białe plastiki są minimalistyczne i poprawne, ale nie porywają. W klasie premium, a przecież do niej należy opisywany Sharp, są ładniejsze konstrukcje.

Jedną z kluczowych cech urządzenia jest nawilżanie powietrza.

Nie wyobrażam sobie już zakupu oczyszczacza powietrza bez funkcji nawilżania. To właśnie poprawa wilgotności sprawia, że w sezonie grzewczym oddycha nam się nieporównywalnie lepiej niż bez nawilżacza.

Poziom wilgotności powietrza bez nawilżacza wynosił w moim salonie późną jesienią ok. 30 proc. To zdecydowanie za mało. Sharp KI-G75EU-W zapewniał stałe nawilżenie na poziomie ok. 56-60 proc. przy temperaturze pomieszczenia 22 st. C. Tę różnicę dosłownie czuć i bardzo poprawia ona komfort przebywania w pomieszczeniu.

Urządzenie ma duży zbiornik na wodę o pojemności ok. 4 l. W moim przypadku musiałem go uzupełniać mniej więcej co 1,5 dnia. Na bocznej ściance widzimy poziom wody w zbiorniku, a kiedy poziom spadnie do granicznej wartości, na wyświetlaczu pojawi się czerwony symbol. Sharp dobrze zaprojektował cały proces uzupełniania wody. Ułatwiają go wbudowana rączka do przenoszenia zbiornika, duży otwór zbiornika oraz system kliknięć, dzięki którym nie ma wątpliwości, że zbiornik jest zamontowany poprawnie.





Nawilżanie jest realizowane metodą ewaporacyjną, a więc najbezpieczniejszą dla zdrowia. W tej metodzie filtr - tutaj w formie obrotowego dysku - jest częściowo zanurzony w wodzie, a wentylator sprawia, że woda odparowuje i w efekcie nawilża powietrze.

Plasmacluster to sztandarowa technologia Sharpa, której nie zabrakło również w KI-G75EU-W.

Jednym z kluczowych wyróżników oczyszczaczy powietrza Sharp jest technologia Plasmacluster, której nie zabrakło w modelu KI-G75EU-W. Poświęciłem jej osobny tekst. Plasmacluster to rozwiazanie rozwijane przez inżynierów Sharpa od 20 lat.

Plasmacluster eliminuje z powietrza wirusy, mikroby, pleśń i alergeny - według badań przeprowadzonych przez producenta - nawet o 99,9 proc. To rozwiązanie przyda się każdej osobie, ale szczególnie docenią je alergicy. Technologia bazuje na generatorze jonów emitującym jednocześnie jony dodatnie i ujemne. Sharp KI-G75EU-W jest wyposażony w najwydajniejszy w ofercie Sharpa generator jonów PCI25000.

Funkcja Plasmacluster może być włączona na stałe bądź tylko okresowo. Dodatkowo mamy dwa tryby działania na pełnej mocy: Plasmacluster Ion Spot i Plasmacluster Ion Shower. Pierwszy zwalcza przylegające zapachy, drobnoustroje i inne substancje z ubrań, kanap i zasłon. Pełen cykl emisji jonów w tym trybie zajmuje osiem godzin. Drugi tryb zatrzymuje kurz i zmniejsza elektryczność statyczną, co zajmuje łącznie 60 minut.

Sharp KI-G75EU-W jest urządzeniem bardzo łatwym w eksploatacji.

Na co dzień nie zwracałem uwagi na działający sprzęt. Co około 1,5 dnia, kiedy na wyświetlaczu pojawiał się wskaźnik braku wody, uzupełniałem zbiornik i na tym kończyła się moja interakcja z oczyszczaczem.







Sercem oczyszczacza są jednak filtry. Pierwszy z nich, filtr wstępny, ma za zadanie przechwytywać kurz. Sharp KI-G75EU-W ma świetny system, który automatycznie czyści filtr wstępny za pomocą rolek spychających kurz do pojemnika na dole. Takie czyszczenie odbywa się automatycznie co 48 godzin i trwa 8 minut, a producent zaleca czyszczenie zbiorniczka z kurzem raz na pół roku.

Kolejnym filtrem jest filtr pochłaniający zapachy. Bazuje on na aktywnym węglu oraz nieorganicznym sorbencie, który rozkłada zapachy na mniejsze cząstki, aby je lepiej wchłonąć. Filtr zawiera żel krzemionkowy, który jest w stanie wychwycić tlenki azotu (NOx) oraz siarki (SOx) będącą składową smogu pochodzącą głównie z ruchu ulicznego pojazdów.

Następnie powietrze trafia do dobrze znanego filtra HEPA odpowiedzialnego za przechwytywanie pyłów zawieszonych, w tym m.in. składowych smogu PM2.5, PM10, PM1.

Tak przefiltrowane powietrze dociera do obrotowego filtra nawilżającego w formie dysku, który jest częściowo zanurzony w wodzie i przy odparowywaniu przekazuje czyste, wilgotne powietrze do pomieszczenia. Ten filtr należy czyścić co 30 dni, o czym poinformuje oczyszczacz. W moim przypadku, z uwagi na bardzo twardą wodę, na filtrze wyraźnie osadzał się kamień. Rozwiązaniem tego problemu było zostawienie filtra na noc w kąpieli z kwaskiem cytrynowym. Taki zabieg musiałem wykonać raz na miesiąc.

Trwałość filtrów podawana przez producenta wynosi 10 lat. Dotyczy to filtra HEPA, filtra pochłaniającego zapachy i filtra nawilżającego, oczywiście przy założeniu, że stosujemy się do poleceń oczyszczacza i co jakiś czas czyścimy filtry zgodnie ze wskazaniami instrukcji. Koszt nowego filtra HEPA to 499 zł, a filtra węglowego i nawilżającego to po 299 zł,

Dodatkowo żywotność modułu generatora jonów Plasmacluster to 2 lata, przy założeniu, że urządzenie jest w tym okresie używane codziennie i nieprzerwanie przez 24 godz. na dobę. Generator kosztuje 369 zł.

Widać, że japońscy inżynierowie dążyli jednocześnie do perfekcji i minimalizmu.

Po około trzech miesiącach używania oczyszczacza Sharp KI-G75EU-W uważam, że to świetne urządzenie, które ma cały szereg zalet. Przede wszystkim, bardzo dobrze wywiązuje się ze swoich zadań, czyli oczyszczania powietrza i nawilżania go. Kiedy zimą otwieram okno, natychmiast czuję nieprzyjemny zapach smogu. Różnica między powietrzem na zewnątrz a wewnątrz jest kolosalna.

Do tego nawilżanie jest moim zdaniem niezbędnym elementem dobrego oczyszczacza. Odpowiednio nawilżone powietrze bardzo poprawia komfort oddychania w ciągu dnia oraz spania nocą. Sharp KI-G75EU-W sprawdza się w tej roli bardzo dobrze, zapewniając dużą wydajność nawilżania przy jednoczesnej cichej pracy.

Sharp KI-G75EU-W ma też cały szereg innych zalet, w tym bardzo małe zużycie energii, działanie na dużej powierzchni, technologię Plasmacluster, a do tego inteligentny tryb, który pozwala zapomnieć o obsłudze oczyszczacza. Eksploatacja jest uproszczona do granic możliwości, m.in. za sprawą filtrów, których żywotność to 10 lat. Plusem jest też dobrze zaprojektowany zbiornik na wodę.

Do wad zaliczam przeciętne wzornictwo i nieco ograniczony wyświetlacz, na którym nie mogę jednocześnie zobaczyć poziomu wilgotności i temperatury pomieszczenia. Dodatkowo na tej półce cenowej - a sprzęt kosztuje obecnie 4499 zł - inni producenci proponują funkcje smart, w tym obsługę z poziomu aplikacji mobilnych, czy integracje z asystentami głosowymi. Sharp KI-G75EU-W nie ma takich rozwiązań.

Mam wrażenie, że głównym celem inżynierów było stworzenie oczyszczacza z nawilżaczem, który będzie wymagał jak najmniejszych pokładów uwagi użytkownika, a jednocześnie zapewni bardzo dużą wydajność. Taki właśnie jest Sharp KI-G75EU-W. To sprzęt, w którym nie ma zbyt wielu nowoczesnych technologii, ale jest mnóstwo sprawdzonej i poprawianej przez lata inżynierii.

Polecam zakup osobom szukającym oczyszczacza dobrego jakościowo, i takiego, który pozwoli działać na naprawdę dużej powierzchni. Jeśli jednak świadomość braku kompatybilności z asystentami głosowymi spędzi ci sen z powiek, nie będzie to sprzęt dla ciebie.