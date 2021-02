Do sieci trafiło bardzo ciekawe wideo, gdzie lądowanie na wirtualnym lotnisku w grze Microsoft Flight Simulator zostało porównane z prawdziwym lądowaniem w Warszawie. To niesamowite, jak gigantyczne podobieństwo udało się uzyskać producentom lotniczego symulatora.

W rankingu Spider’s Web dla najlepszych, najciekawszych i najbardziej wizjonerskich gier całego 2020 roku nowy Flight Simulator otrzymał specjalne wyróżnienie. Gra Microsoftu jest historycznie pierwszą, której udało się odtworzyć CAŁĄ planetę Ziemia, w skali jeden do jednego. Nie chodzi wyłącznie o zachowanie proporcji i kształtów kontynentów, ale odtworzenie drobiazgowego układu dróg i rzek, rozlokowanie jezior i pasm górskich czy zachowanie układu wsi i miast.

Microsoft Flight Simulator to pierwsza gra, w której mogę wystartować z Katowic, potem lecieć awionetką nad drogą w kierunku Żor, by na końcu odbić na Jastrzębie-Zdrój i przelecieć nad moim domem rodzinnym. Co najbardziej niesamowite, ten dom bez problemu rozpoznam, ze względu na świetnie odtworzony układ zabudowy miejskiej. Tekstury oblekające budynki są co prawda inne niż w rzeczywistości, ale sam kształt i układ obiektów jest już jak w pradziwości, cytując internetowego klasyka.

Podobieństwo wirtualnego świata w Microsoft Flight Simulator świetnie dokumentuje wideo z lądowania w Warszawie.

Sim vs Real to tematyczny kanał na YouTube, którego autor zajmuje się porównywaniem symulatorów do rzeczywistego świata. Na kanale możemy zobaczyć jak Microsoft Flight Simulator wypada w zderzeniu z prawdziwymi krajobrazami Nowego Jorku, Orlando, Moskwy czy Florencji. W jednym z najnowszym klipów wideo pokazana została natomiast Warszawa - ta wirtualna oraz ta prawdziwa.

Dzięki temu samemu ujęciu zza okna samolotu, możemy w łatwy i wygodny sposób zobaczyć wszystkie podobieństwa zachodzące między prawdziwym światem, a wirtualną rzeczywistością odtworzoną w grze Microsoft Flight Simulator. Tytuł Microsoftu w rewelacyjny sposób odtwarza planetę Ziemia, nawet na mniej popularnych obszarach, takich jak tereny wokół warszawskiego Lotniska Chopina:

Oglądając powyższy klip wideo, zwróćcie uwagę, jak wiernie zostały odtworzone drogi z pędzącymi po nich samochodami. Układ zabudowy jest bardzo podobny, tak samo jak rozlokowanie stawów i zagajników. Paradoksalnie, największa różnica dotyczy samego lotniska i jego infrastruktury. Zapewne pozostaje tylko kwestią czasu, aż twórcy modyfikacji wezmą sprawy w swoje ręce i urealnią samo Lotnisko Chopina.