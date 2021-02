Dzisiaj rusza IEM Katowice 2021. Co, gdzie i kiedy oglądać - harmonogram rozgrywek

6 lutego o godzinie 12:00 rozpoczęły się pierwsze zmagania w CS:GO, realizowane pod szyldem IEM Katowice 2021 oraz ESL Pro Tour Championships.

To już drugie finały IEM w Katowicach bez publiczności zgromadzonej w katowickim Spodku. Zabrakło również wystawców w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Intel Extreme Masters jest teraz w pełni internetowy, dopasowując się do wymogów narzuconych przez czasy pandemii oraz koronawirusa. Smutny to obrazek dla kogoś, kto IEM w Spodku oglądał regularnie, ale musimy pamiętać o jednej rzeczy…

Z perspektywy globalnej liczby widzów, finały IEM w Katowicach nieustannie rosną.

Rosły również w 2020 r., pomimo skandalicznie późno podjętej decyzji marszałka województwa, na mocy której zamknięto Spodek i MCK przez tłumem widzów. Z roku na rok IEM Katowice jest coraz popularniejszy i jestem niezwykle ciekaw, jakie wyniki wyświetleń wygenerują finały w 2021 r. Z jednej strony społeczna izolacja i puste trybuny odbierają Spodkowi nieco blasku. Z drugiej, gry wideo nigdy nie były popularniejsze, co pokazują wyniki agregowane przez takie platformy jak Twitch czy Steam.

Licznik wyświetleń finałów IEM Katowice 2021 właśnie ruszył z miejsca. Pierwsze rozgrywki organizowane przez ESL w ramach finałów rozpoczeły się 6 stycznia o 12:00 polskiego czasu. E-sportowcy z 24 drużyn rywalizują o łączną pulę nagród wynoszącą milion dolarów, z kolei wielki finał zaplanowano na 28 lutego.

Finały IEM Katowice 2021 - co, gdzie i kiedy oglądać.

CS:GO. Miłośnicy sieciowej gry fpp mogą już oglądać zmagania drużyn w fazie play-in, które potrwają do 17 lutego 2021. Główna faza grupowa rozpocznie się 18 lutego i potrwa do 21 lutego. Play-offy wystartują z kolei 26 lutego. Zamknie je wielki finał CS:GO, zaplanowany na 28 lutego 2021 r. Wtedy też zwycięska drużyna otrzyma gruby czek na 400 000 dolarów.

Rozgrywki CS:GO w ramach IEM Katowice 2021 można oglądać w 25 różnych językach, za darmo, za pośrednictwem Internetu. Oficjalny, globalny kanał ESL dla CS:GO znajdziecie poniżej, tak samo jak oficjalny polski kanał, realizowany przez ESL Poland:

Dokładny harmonogram rozgrywek aktualizowany w czasie rzeczywistym znajdziecie na oficjalnej stronie IEM Katowice 2021. Czytelna rozpiska jest dostępna pod tym adresem.

StarCraft II. Fani strategii czasu rzeczywistego od Blizzarda będą mogli oglądać najlepszych graczy już od 20 lutego 2021 r. Wtedy 36 uczestników turnieju rozpocznie rywalizację o łączną pulę 250 000 dolarów. Wielki finał rozgrywek jest zaplanowany na 28 lutego. Zwycięzca otrzyma czek o wartości 65 000 dolarów.

Podobnie jak w przypadku CS:GO, również StarCraft II może pochwalić się łatwą dostępnością w wielu zróżnicowanych językach. Poniżej znajdziecie odsyłacze do oficjalnego globalnego kanału StarCraft II od ESL oraz do oficjalnego kanału w języku polskim, realizowanego przez ESL Poland:

Dokładną rozpiskę rozgrywek w StarCraft II znajdziecie na oficjalnej stronie IEM Katowice 2021.