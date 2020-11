Pora na komputery Mac z procesorami ARM. Apple zapowiedział listopadową konferencję

Ostatnio nie ma miesiąca bez konferencji Apple’a. Firma zapowiedziała właśnie hasłem „One more thing”, że swoje nowe produkty pokaże 10 listopada 2020 r. Może chodzić już tylko o komputery Mac z procesorami ARM.

W tym roku firma z Cupertino zorganizowała już dwie jesienne konferencje. Na pierwszej z nich zaprezentowano zegarki Apple Watch i tablety iPad Air, a na drugiej telefony z linii iPhone 12 oraz iPhone 12 Pro. Cały czas czekamy jednak na nowe komputery z układami rodem z urządzeń mobilnych i wygląda na to, że nasza cierpliwość zostanie wkrótce nagrodzona.

Apple pokaże nowe sprzęty już 10 listopada 2020 r. o godzinie 19:00 polskiego czasu.

Firma wysłała właśnie zaproszenie do udziału w wydarzeniu do przedstawicieli zagranicznych mediów. Znalazło się na nim ikoniczne hasło „One more thing”, które nawiązuje do legendarnych już wystąpień Steve’a Jobsa sprzed lat.

Na przygotowanej przez grafików Apple’a grafice widać ciemne logo z jabłkiem, które na dole zlewa się z tłem. Za nim widać rozchodzące się kolorowe promienie — od fioletu, przez róż, pomarańcz i żółć, na bladoniebieskim kończąc.

Podobnie jak poprzednio, ze względu na trwającą pandemię koronawirusa, firma zaprasza wszystkich do oglądania keynote’u na swojej stronie internetowej. Oznacza to, że tego dnia goście nie będą zapraszani do jej siedziby o nazwie Apple Park.

Podczas wirtualnego wydarzenia zobaczymy najpewniej komputery Mac.

Firma nie mówi wprost, czego się spodziewać, ale w tym roku mamy już za sobą prezentację nowych iPadów z linii Pro i Air, a także zegarków i telefonów. Jedyna inna kategoria produktów, jaka zasługuje na samodzielną prezentację, to komputery.

Nie wiemy jednak, czy będą to nowe sprzęty z linii iMac, MacBook czy Mac mini, czy też coś zupełnie nowego. Apple’owi kończy się jednak czas, gdyż na WWDC 2020 zapowiedział premierę komputerów z układami ARM, czyli bez chipów Intela, przed końcem roku.

Zaraz po prezentacji spodziewamy się również oficjalnej premiery systemu macOS 11 Big Sur, bo jego twórcy się ociągają, a iOS i iPadOS otrzymały już pierwszą większą aktualizację 14.1, a lada moment dostaną kolejną, 14.2.