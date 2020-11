Cyberpunk 2077 może i nie ma dziś premiery, ale na otarcie łez opublikowano dwa nowe trailery

CD Projekt RED podzielił się właśnie dwoma nowymi trailerami gry Cyberpunk 2077. Klipy poświęcone zostały rozgrywce i fabule.

Cyberpunk 2077 powstaje w bólach. Chociaż pierwotnie gra miała debiutować już w kwietniu tego roku, to CD Projekt RED zmuszony był przełożyć premierę… już czterokrotnie. Ostatni raz stało się to już po uzyskaniu tzw. statusu Golden Master i trafieniu do tłoczni. Gra pojawi się dopiero 10 grudnia 2020 r., chociaż miała debiutować już dziś.

Na otwarcie łez fanów, którzy pobrali już na przyszły tydzień urlopy (co zrobił również wyżej podpisany…), polska firma dwa dni temu pokazała, jak gra będzie wyglądała na konsoli nowej generacji w postaci Xboksa Series X, a dziś wypuściła dwa zwiastuny. Oba trailery są dostępne na YouTubie, pierwszy nawet w polskiej wersji językowej.

Cyberpunk 2077 — Oficjalny Zwiastun Rozgrywki

Pierwszy klip trwa nieco ponad pięć minut, a jego zadaniem jest przybliżenie fanom, czego mogą spodziewać się po grze pod kątem rozgrywki. Pokazano zarówno poruszanie się po otwartym świecie, jak i ujęcia w trakcie walki — zarówno wręcz, jak i z użyciem broni palnej — oraz jazdę samochodem i hackowanie. Przyjrzeliśmy się także dialogom oraz menu.

Cyberpunk 2077 — Oficjalny Zwiastun — Johnny Silverhand

Drugi materiał jest krótszy, bo nie skupia się aż tak bardzo na pokazaniu gry, co na wczuciu się w klimat Night City oraz jednego z jego najbardziej tajemniczych rezydentów. Oglądając go, mam jednak wiele pytań – a najważniejsze z nich brzmi – czy słynny Silverhand… wciąż żyje?

Czy jego świadomość została faktycznie zamknięta we wszczepie, który trafił w ciało gracza? Czy też to może jedynie ułuda i program, który Johhny’ego ma udawać? Tego nie wiemy, ale na te i inne pytania odpowiedzi poznamy już 10 grudnia, gdy Cyberpunk 2077 trafi na sklepowe półki.