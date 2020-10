Tatrzański Park Narodowy wizytówką Polski w reklamie Microsoft Flight Simulator

Microsoft Flight Simulator to jedna z najciekawszych i najważniejszych gier tego roku, a jej wydawca nie ustaje w promocji za pomocą klipów wideo. Najnowszy spot został poświęcony Europie, a wśród największych cudów Starego Kontynentu znalazł się jeden z naszych parków narodowych.

Dzięki połączeniu zdjęć satelitarnych, danych GPS, map Bing oraz autorskich algorytmów twórców gry, nowy Microsoft Flight Simulator stał się technologicznym przełomem. To pierwsza gra wideo, która oferuje użytkownikom całą planetę Ziemia, w skali jeden do jednego, z większością jej aglomeracji, łańcuchów górskich, rzek, jezior, mórz, oceanów, a nawet dróg. Wcześniej udawało się to wyłącznie za pomocą modów, a i tak nie w pełni.

Microsoft jest świadom dokonanego przełomu, reklamując grę kolejnymi zwiastunami poświęconymi naszej pięknej planecie. W centum najnowszego z nich znalazła się Europa. Co świetne, na materiale reklamowym nie znajdują się wyłącznie ujęcia z Grecji, Włoch, Hiszpanii, Francji czy Niemiec, ale także krajów Europy Środkowej oraz Europy Wschodniej.

Jest tutaj również Polska, z naszym Tatrzańskim Parkiem Narodowym.

To właśnie Tatrzański Park Narodowy został wybrany jako widokowa wizytówka Polski w zwiastunie Microsoft Flight Simulator. Bardzo mnie to cieszy, chociaż muszę przyznać, że Microsoft wybrał dosyć przeciętny kadr. Wokół masywu Tatr latałem już kilkukrotnie i wiem, że da się tam znaleźć znacznie piękniejsze, bardziej malownicze ujęcia.

Cieszy za to, że nasz kraj jest promowany tym, co mamy najlepsze: górami. Gdy dowiedziałem się, że Polska została pokazana na nowym zwiastunie MFS, bałem się, że znowu zobaczymy warszawski Pałac Kultury albo niczym niewyróżniające się, chłodne morze bałtyckie. Z kolei góry - ach, jakież my mamy piękne góry - są prawdziwym skarbem narodowym naszego kraju.

To dopiero początek przygody z Microsoft Flight Simulator 2020.

Gra jest metodycznie ulepszana. Jej twórcy stale pracują nad wyższą jakością świata, aktualizując globalną mapę o zdjęcia i modele w większej szczegółowości. Raptem kilka dni temu swoją wielką aktualizację otrzymała Japonia. Jednocześnie tytuł wciąż czeka na swoją konsolową premierę. MFS zadebiutuje na konsolach z rodzin Xbox One oraz Xbox Series.

Szkoda tylko, że producenci tak skoncentrowali się na pięknym świecie, iż nieco zapomnieli o samych samolotach. Jak pisałem w mojej recenzji, grze brakuje animacji częściowych zniszczeń czy przeciążeń. Producenci kompletnie sobie odpuścili odwzorowanie sytuacji w kokpicie podczas ekstremalnych sytuacji. Tytuł cierpi także na niewystarczającą liczbę samouczków, przez co trzeba szukać pomocy na YouTube. Moim zdaniem to ważniejsze elementy niż poprawa widoku terenów rolnych wokół Osaki.

PS A krzyża na Giewoncie wciąż nie ma.



Nie przegap nowych tekstów. Obserwuj Spider's Web w Google News. (