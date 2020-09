Już dzisiaj o 22:00 rozpocznie się PlayStation 5 Showcase. Chociaż Sony nie zdradziło żadnych szczegółów dotyczących prezentacji, wszyscy czekamy na cenę i datę premiery nowych konsol.

PlayStation Showcase rozpocznie się o 22:00 polskiego czasu. Pokaz będzie można zobaczyć na żywo, korzystając z poniższego odtwarzacza wideo. Prezentacja ma trwać około 40 minut. Nie wiemy jednak, co dokładnie zobaczymy podczas streamu, ponieważ Sony trzyma wszystkie informacje dotyczące dzisiejszego wydarzenia w ścisłej tajemnicy.

PlayStation 5 Showcase - czego możemy się spodziewać?

Najbardziej oczywisty trop to poinformowanie o cenie oraz dacie premiery nowych konsol. Przeciek z europejskiej sieci sklepów RTV AGD sugeruje, że za PlayStation 5 bez napędu optycznego zapłacimy 399 euro, z kolei cena platformy z czytnikiem Blu-ray Ultra HD to 499 euro. Dzisiaj najprawdopodobniej zweryfikujemy te doniesienia.

Jeśli najtańsze PS5 nabędziemy w dniu premiery za około 1800 zł, będzie to gigantyczny problem dla Microsoftu. Cena miała być przewagą Xboksa, zdobytą dzięki droższemu w produkcji haptycznemu kontrolerowi DualSense oraz niezwykle kosztownemu dyskowi SSD w PS5. Gdy ta przewaga znika, Microsoft może przegrać w bezpośrednim starciu. Stąd ciekawa ucieczka do przodu, w postaci niezwykle atrakcyjnego cenowo Xboksa Series S. Również pozbawionego napędu.

„Przynajmniej jedna wielka zapowiedź“.

Dzisiejsza konferencja będzie także dobrą okazją do potwierdzenia katalogu gier startowych. Fani liczą, że położą ręce na Demon’s Souls, nowym Spider-Manie, Gran Turismo 7 i kolejnym Ratchet & Clank już w dniu premiery. Byłby to niezły zbiór tytułów premierowych, zwłaszcza zestawiając go z wybrakowaną kolekcją gier na wyłączność dla nowych Xboksów.

Jednocześnie w kuluarach mówi się o przynajmniej jednej głośnej zapowiedzi, jaka będzie miała dzisiaj miejsce. W Internecie spekuluje się na temat zupełnie nowego Final Fantasy, z czasową bądź całkowitą wyłącznością dla platform Sony. Sam chciałbym z kolei zobaczyć jak wygląda i jak działa nowy system operacyjny, a także jakie możliwości oferuje PS5 poza tymi związanymi z graniem.

Do zobaczenia dzisiaj o 22:00!