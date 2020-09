Nazwa.pl chwali się właśnie nową ofertą. Od teraz klienci mogą wykupić nawet 2 terabajty przestrzeni dyskowej na swoją stronę internetową oraz skrzynkę poczty e-mail w chmurze.

Z biegiem lat rośnie zapotrzebowanie klientów na dane i dotyczy to właściwie każdego obszaru życia. Potrzebujemy coraz więcej odnawianego co miesiąc transferu danych w smartfonie, tak samo jak marzą nam się coraz większe dyski w urządzeniach mobilnych oraz konsolach do gier.

To samo tyczy się serwerów oraz usług w chmurze — bardzo szybko może się okazać, że dostępne miejsce staje się wąskim gardłem. Nazwa.pl zdaje sobie jednak sprawę, że jej klienci nie stanowią wyjątku i właśnie dlatego ta firma hostingowa zmodyfikowała swoją ofertę.

Nowa oferta Nazwa.pl, czyli nawet 2 TB przestrzeni na dane w ramach pakietu CloudHosting.

Dla wielu klientów nazwa.pl, wśród których są działające od lat przedsiębiorstwa, ograniczeniem nie jest moc obliczeniowa serwerów, a pojemność dysków. Gromadzone latami archiwum staje się obciążeniem, ale też nie sposób się go pozbyć — nigdy nie wiadomo, kiedy stare pliki albo maile zawierające informacje o np. rozliczeniach z kontrahentami, będą potrzebne.

Aby nie zmuszać klientów do usuwania z serwera istotnych dla nich danych w celu zrobienia miejsca dla nowych wiadomości, nazwa.pl proponuje teraz pakiet CloudHosting pozwalający przechowywać aż 2 TB danych — zarówno tych gromadzonych w ramach poczty elektronicznej, jak i na przypisanej do danego konta użytkownika strony internetowej.

Za pakiety CloudHosting płaci się od 100 zł miesięcznie, a w cenie zawierają się kopie zapasowe, dostęp przez SSH oraz pomoc techniczna 24/7. Oprócz tego nie trzeba martwić się limitem domen, kont e-mail oraz transferem.

Wraz z nowym pakietem CloudHosting dającym nawet 2 TB przestrzeni dyskowej w ofercie Nazwa.pl pojawiła się nowa usługa stricte do obsługi poczty elektronicznej. CloudMail to właśnie taka usługa pocztowa w chmurze — również w tym przypadku można wykupić 2-terabajtowy pakiet i przeznaczyć go już w całości na maile.

Jak podaje firma, „konta pocztowe w nowej ofercie CloudHosting i CloudMail posiadają rezerwację powierzchni dyskowej o minimalnej wielkości 5 GB”. Daje to gwarancję, że każda wysłana przez kontrahentów wiadomość dotrze bez problemów na miejsce i nic nie zgubi się po drodze.

Nazwa.pl przekonuje przy tym, że jej klienci mogą wykorzystywać pocztę do wysłania nawet bardzo dużych grafik oraz materiałów wideo. Pojedyncza wiadomość może mieć wielkość do 1 GB.