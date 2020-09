Hyrule Warriors: Age of Calamity to nowa gra w uniwersum The Legends of Zelda

Nintendo zapowiedziało właśnie kolejną grę osadzoną w uniwersum The Legend of Zelda o tytule Hyrule Warriors: Age of Calamity, która jest osadzona fabularnie na 100 lat przed Breath of the Wild.

Na zapowiedziany już dawno temu sequel The Legend of Zelda: Breath of the Wild jeszcze trochę poczekamy, ale na osłodę dostaniemy od Nintendo inny tytuł rozgrywający się w tym samym uniwersum. Gra o tytule Hyrule Warriors: Age of Calamity otrzymała właśnie niespodziewanie zwiastun.

Hyrule Warriors: Age of Calamity zabierze nas do tytułowej krainy na sto lat przed wydarzeniami ukazanymi w grze The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Dzięki temu będziemy mogli poznać historię stojącą za Kataklizmem, który spadł na ten fantastyczny świat za sprawą Ganona.

Hyrule Warriors: Age of Calamity oficjalnie

Jak wskazuje tytuł, nowa gra nie będzie pełnoprawnym prequelem The Legend of Zelda: Breath of the Wild, a bardziej spin-offem. Opowiadana historia będzie co prawda uzupełniać luki fabularne z tej odsłony, ale pod względem mechaniki Hyrule Warriors: Age of Calamity będzie zbliżone do innych gier z serii Warriors osadzonych w uniwersach The Legend of Zelda oraz Fire Emblem.

Zadaniem graczy w Hyrule Warriors: Age of Calamity będzie poprowadzenie nie jednego bohatera, a całej armii, by wzięła ona udział w starciu z Ganonem i jego poplecznikami. W grze pojawią się jako grywalne jednostki takie postaci jak Link, Zelda oraz inni bohaterowie z regionu Hyrule. Do ich dyspozycji oddane zostaną potężne bronie, magiczne runy itp.

Co jeszcze wiemy Hyrule Warriors: Age of Calamity?

W grze oprócz segmentów akcji pojawią się cutscenki z nagranymi dialogami, środowiskowe zagadki do rozwiązania, system progresji pozwalający na odblokowywanie broni i umiejętności oraz system craftingu. Nie zabraknie też sklepów oraz możliwości skorzystania z tabletu Sheikah Slate.

Nintendo zapowiedziało przy tym, że w Hyrule Warriors: Age of Calamity będzie można zabrać w dwie osoby przy jednym Switchu. Nowa gra będzie wspierać lokalny tryb co-op. Co zaś ciekawe, na tę produkcję nie będziemy musieli wcale długo czekać, gdyż premiera gry zaplanowana została na 20 listopada 2020 r.



