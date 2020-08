Mamy świetną wiadomość dla fanów komiksów DC. Rocksteady poinformowało, że szykuje kolejną grę w uniwersum Batmana i Supermana, ale tym razem w centrum staną złoczyńcy — nadchodzi Suicide Squad.

Minęło już pięć długich lat od premiery Batman: Arkham Knight, ostatniej gry Rocksteady osadzonej w uniwersum DC Comics. Od tego czasu z utęsknieniem wypatrujemy jakiejkolwiek zapowiedzi nowej produkcji, która byłaby kontynuacją lub spin-offem udanego cyklu o Człowieku-nietoperzu. Po licznych mniej lub bardziej wiarygodnych plotkach przyszedł czas na konkrety.

Suicide Squad od Rocksteady na konsole i pecety

Już dawno ptaszki ćwierkały, że deweloperzy odpowiedzialni za serię Batman: Arkham pracują nad grą z Supermanem w roli głównej. Oprócz tego pojawiły się plotki o Batman: Gotham Knights, czyli kontynuacji cyklu, w której pojawiłoby się znacznie więcej grywalnych postaci. Na tym jednak nie koniec.

Po sieci od miesięcy krążyły też doniesienia o zupełnie nowej produkcji Rocksteady, która miałaby być poświęcona tym razem nie bohaterom, a złoczyńcom, a konkretnie — niesławnej Lidze Samobójców. Dzisiaj te doniesienia znalazły swoje potwierdzenie na profilu Rocksteady w serwisie Twitter.

Deweloperzy umieścili tam grafikę, która zapowiada oficjalnie grę poświęconą Suicide Squad. Co jednak ciekawe, na grafice widać Supermana… lub kogoś bardzo do niego podobnego. Internauci przekonują teraz siebie nawzajem, że nie jest to Clark Kent, tylko jego pokręcona wersja w postaci Bizarro.

Możliwe jednak, że gracze zapolują na tego prawdziwego Supermana.

Ułożone w celownik logo formacji złoczyńców wykorzystywanych wbrew ich woli do zadań specjalnych przez rząd znalazło się na głowie postaci przypominającej Człowieka ze Stali. Może to oznaczać, że to on będzie głównym celem graczy.

Jestem niezmiernie ciekawy, jaką drogą pójdą deweloperzy. Czy zaliczymy tutaj powtórkę z Injustice, gdzie Superman stał się złoczyńcą, a pozostali herosi musieli go obalić? Czy też faktycznie będziemy polować na jakąś jego alternatywną wersję, która zacznie siać postrach? A może skorumpowany zostanie rząd?

Konkretów na temat nowej gry na razie jednak nie mamy. Nie wiadomo, czy będzie związana fabularnie z serią Batman: Arkham, czy też z np. filmem The Suicide Squad, który dla Warner Bros. reżyseruje James Gunn. Można rozsądnie założyć, że trafi na pecety i konsole, a więcej informacji otrzymamy lada moment.

Oficjalna prezentacja Suicide Squad została zaplanowana na 22 sierpnia.

Tego dnia odbędzie się DC FanDome, czyli wyjątkowa impreza dla fanów komiksów wydawnictwa DC. Jej organizatorzy uznali, że w tym roku nie będą organizować klasycznej konferencji prasowej ani typowego konwentu — zamiast tego odbiorcy będą mogli wziąć udział w wyjątkowym wydarzeniu w sieci.

Podczas tego wydarzenia spodziewamy się nie tylko nowych informacji na temat Suicide Squad, ale również filmów i seriali na motywach komiksów DC. W tym darmowym wydarzeniu, które potrwa 24 godziny i rozpocznie się 22 sierpnia 2020 r. o godzinie 19:00 polskiego czasu, weźmie udział bagatela aż 300 twórców.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się tacy aktorzy i artyści jak Brett Dalton, Chris Pine, Damon Lindelof, Dwayne Johnson, Ezra Miller, Gal Gadot, Grant Morrison, Idris Elba, James Gunn, James Wan, Matt Reeves, Patty Jenkins, Timothy Dalton, Val Kilmer i Zack Snyder. Jak patrzę na tę listę, to już zacieram już ręce…