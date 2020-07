Koniec tanich gierek z Ukrainy. Steam nie pozwala już na zakupy w innych regionach

Jak kupić tanio grę na Steamie? Metodą na cwaniaka wystarczy zmieniać region sklepu aż do momentu, w którym trafimy na ograniczoną do danego kraju promocję. Od teraz to już nie będzie takie proste.

Nie jest tajemnicą, że ten sam produkt na różnych rynkach może być sprzedawany w różnej cenie. Nie inaczej jest na Steamie, gdzie wydawcy gier niejednokrotnie korygują ceny tak, żeby bardziej odpowiadały sile nabywczej graczy z danego kraju. Bywają też promocje i wyprzedaże ograniczone tylko do jednego regionu.

Do tej pory jednak dało się cwaniakować i wykorzystać system. Zmiana regionu w ustawieniach konta Steam jest banalnie prosta. Kilka klików, darmowy VPN i już mamy ceny nie dla Polski, a – na przykład – dla Ukrainy. Być może znacznie niższe.

Steam nakłada blokady regionalne. Nie można już łatwo kupować gier z innych regionów.

Sama możliwość łatwej zmiany regionu konta pozostaje nietknięta. To, co właśnie się zmieniło, to obowiązek płatności środkiem płatniczym pochodzącym z tego samego kraju co ustawiony region. Innymi słowy, jeżeli zechcemy polską kartą debetową zapłacić za grę z regionu rosyjskiego, to ta operacja się nie powiedzie – będziemy musieli skorzystać z karty wydanej przez rosyjski bank. Przy czym Rosja to tylko przykład, tyczy się to wszystkich krajów.

Z jednej strony to dobrze, że Steam załatał lukę, której nadużywali jego użytkownicy. Teraz bez wątpienia jest bardziej uczciwie. Trudno jednak w pełni szczerze się z tego cieszyć – może to i cwaniactwo, ale każdy oszczędzony grosz zawsze się przyda kiedy indziej

