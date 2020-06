Co nowego w tvOS 14? Przegląd nowości dla przystawki Apple TV

Chociaż najważniejszym systemami operacyjnymi Apple’a są macOS, iPadOS, iOS i watchOS, to firma z Cupertino nie zapomniała o tvOS. Przyjrzeliśmy się wszystkim nowościom.

Apple podczas WWDC 2020 pokazał nowe wersje swoich systemów operacyjnych, a uwagę widzów przykuły przede wszystkim nowości w macOS, iPadOS, iOS i watchOS. My sprawdziliśmy jednak, jak wiele miłości otrzymał w tym roku tvOS, czyli oprogramowanie do set-top boksów Apple TV.

Niezmiennie stoję na straży opinii, że zakup Apple TV w formie osobnego urządzenia nadal ma sens i niedawno nawet dowodziłem, iż jest co najmniej siedem powodów, by tę przystawkę kupić. Warto to zrobić nawet pomimo tego, iż producenci telewizorów zaczęli instalować wybrane aplikacje Apple’a u siebie.

Prezentacja nowości w tvOS 14, czyli w kolejnym wydaniu systemu na Apple TV, utwierdziła mnie w przekonaniu, iż warto ten sprzęt w domu nadal mieć. Apple odpowiedział nią na dwie z kilku moich największych uwag i wprowadził kilka usprawnień z gatunku takich, o których nawet nie wiedziałem, że ich potrzebowałem.

YouTube + tvOS = <3 i 4K

Jedną z największych ułomności Apple TV był brak wsparcia dla treści z YouTube’a w 4K. Apple’owi nie było w smak dodawać obsługi rozwijanego przez Google’a kodeka VP9, a Google nie chciał płacić za używanie wybranego przez Apple’a kodeka HVEC i firmy tkwiły w tym impasie latami.

Teraz to się wreszcie zmienia, a Apple zapowiada YouTube’a w 4K oficjalnie. Nie wiemy jeszcze, kto tutaj w końcu pokazał, że jest mądrzejszy, a kto pierwsze spękał i czyje jest teraz na wierzchu, ale to nieistotne — ważne, że to już działa. Oby tylko wsparcie 4K w YouTubie rozszerzono też na macOS-a…

Udostępnianie audio na dodatkową parę AirPodsów

Uwielbiam słuchawki Apple’a za to, że po sparowaniu z jednym sprzętem Apple’a można je wygodnie połączyć z pozostałymi podpiętymi pod to samo Apple ID. Jest tu jednak jeden szkopuł — firma z Cupertino nie przewidziała, że z Apple TV może korzystać więcej niż jedna osoba.

W rezultacie, chociaż Apple TV obsługuje profile, to w praktyce podłączenie słuchawek mojej narzeczonej sprawiało, iż te zaczęły pojawiać się w widżecie stanu naładowania akumulatora na moich pozostałych sprzętach. tvOS 14 tego w pełni nie poprawia, ale pozwoli przynajmniej korzystać ze słuchawek w trybie gościa.

Warto przy tym napomknąć, że obsługa profili w tvOS 14 została nieco usprawniona, ale i tak nadal nie jest to ten sam poziom, co w komputerach typu Mac. Byłoby dużo lepiej, gdyby każdy użytkownik miał własny homescreen i możliwość stworzenia własnej instancji każdej aplikacji — może doczekamy się tego w iOS 15…

Picture in Picture w całym systemie

Kolejną nowością jest wsparcie trybu Picture in Picture w obrębie całego systemu — w iOS 13 działało to jedynie w ramach aplikacji TV. Strzelam jednak, że wymusił to na twórcach systemu dla przystawki zespół pracujący na iPhone’ami.

Skoro nawet 5-calowe telefony, już po komputerach i tabletach, dostały opcję wyświetlania wideo nad innymi aplikacjami, to brak tej opcji w przypadku kilkudziesięciocalowych telewizorów byłby żenujący. Na szczęście Apple do tego nie dopuścił.

Pozostałe nowości w tvOS 14

Oprócz wsparcia dla YouTube’a 4K, a także udostępniania audio na dodatkową parę słuchawek i trybu PiP, w tvOS pojawiło się jeszcze kilka innych pomniejszych nowości. Jednym z nich jest wsparcie dla wielu użytkowników w grach z Apple Arcade.

Oprócz tego w ramach tvOS 14 klienci mogą liczyć na szeroką integrację kamer bezpieczeństwa w ramach usługi HomeKit, a także wsparcie dla kontrolerów Xbox Elite 2 i Xbox Adaptive Controller. Zdecydowanie jest się z czego cieszyć!