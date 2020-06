23 interakcji

Pierwsza gra komputerowa trafiła do spisu polskich lektur. Nauczyciele mogą od teraz zachęcać swoich podopiecznych do grania w This War of Mine. Jest jeden warunek: uczniowe muszą mieć ukończone 18 lat.

Potwierdziły się wczorajsze doniesienia, że gra wideo zostanie wpisana na listę szkolnych lektur. Nie chodzi w dodatku o tę najgłośniejszą produkcję rodem z kraju nad Wisłą, czyli Wiedźmina, tylko o This War of Mine od 11 bit studios, co jest świetnym wyborem, bo… pokazuje wojnę, ale oczami cywili, nie żołnierzy.

Wpisanie tej produkcji na listę lektur jest też dowodem na to, iż gry wideo zrównały się już z innymi gałęziami kultury. Chociaż przez długi czas patrzono na nie spode łba, tak jak drzewiej na komiksy, to dziś są panaceum na pandemię oraz medium, które można postawić zaraz obok filmu, telewizji i literatury.

This War of Mine jako lektura, ale tylko dla dorosłych

Trzeba pamiętać przy tym, że podobnie jak w przypadku innych dzieł, nie każda gra kierowana jest do wszystkich odbiorców. W przypadku This War of Mine mamy do czynienia z tytułem, który w większości krajów, w których jest dostępny, klasyfikowany jest w kategorii „od 18 lat” ze względu na poruszaną tematykę.

Gra oznaczona jest ratingiem ESRB M (Mature 17+) oraz PEGI 18, a chociaż w naszym kraju nie ma przepisów, które zakazywałyby sprzedaży takich gier nieletnim, szanujące się sklepy regulują to w swoich wewnętrznych regulaminach. Ministerstwo Edukacji uznało zaś, że TWoM znajdzie się na liście lektur do liceum.

fot. Piotr Jaguś

Z okazji uczynienia z polskiej gry wideo lektury siedzibę 11 bit studios odwiedził dzisiaj premier Mateusz Morawiecki.

Przedstawiciel rządu w swoim przemówieniu przekonuje, że „gry to nie tylko okno na ekranie komputera, to może być polskie okno na świat” i to dzięki nim Polacy pokazują, że „potrafią być kreatywni”. Stwierdził też, że powinniśmy szukać takich branż jak gamingowa, a „programowanie to nasze dobro narodowe”.

Podczas jego wizyty zapowiedziano, że ta „pełna dylematów moralnych historia cywili walczących o przetrwanie podczas konfliktu zbrojnego” zostanie włączona do kanonu lektur w roku szkolnym 2020/2021. Inicjatywę, która miała na celu osiągnięcie tego celu, rozpoczęto zaś już na początku 2019 r.

Włączenie gry do spisu lektur nie byłoby możliwe bez oficjalnego wsparcia Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwa Edukacji. Gra będzie polecana do nauczania przedmiotów humanistycznych: socjologii, etyki, filozofii, historii, i dostępna dla wszystkich polskich szkół średnich bez dodatkowych kosztów — możemy przeczytać w informacji prasowej

Grzegorz Miechowski, prezes 11 bit studios dodaje zaś, że tak jak gry były wykorzystywane wcześniej w edukacji przy np. nauczaniu matematyki, ale This War of Mnie jako pierwsza jest włączona do programu nauczania na poziomie ogólnokrajowym. Zobaczymy teraz, czy nauczyciele zdecydują się ją wykorzystać.