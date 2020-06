Polski lekarz stworzył „podręcznik” do medycyny aktualizowany codziennie

1 interakcji

Damian Wesołowski to lekarz, który stworzył LEPoLEK Rewolucja – platformę edukacyjną dla lekarzy i studentów medycyny, która daje im dostęp do najbardziej aktualnych baz wiedzy, artykułów naukowych, nowości ze świata medycyny czy pytań egzaminacyjnych i komentarzy do nich. Jest ona aktualizowana na bieżąco, a tym samym może istotnie przyczynić się do stosowania najnowszych metod leczenia.

Medycyna jest jedną z tych dziedzin, których rozwój znacząco przyspieszył, liczba publikowanych badań jest z roku na rok coraz większa, a to powoduje powstawanie nowych schematów w diagnostyce czy leczeniu chorób. Stwarza to szansę na optymalizację skuteczności i jakości leczenia pacjentów.

Jednak, jeżeli dojdzie do zakłóceń albo opóźnień w przekazywaniu wiedzy pomiędzy badaczami a lekarzami - jakość leczenia, pomimo wielkich odkryć i badań, nie wzrośnie. Efektywna edukacja medyczna to właśnie ten kluczowy przepływ informacji pomiędzy badaczami a lekarzami.

Nasza platforma e-learningowa ma na celu stworzenie właśnie takiego „mostu”, który jest aktualizowany na bieżąco i podawany w interaktywnej formie z grafikami i filmami, które pomagają lepiej poznać dane zagadnienie – wyjaśnia Damian Wesołowski, lekarz anestezjolog i twórca LEPoLEK Rewolucja.

Walka o aktualną wiedzę lekarską

Proces powstawania książki naukowej wynosi często parę lat i nawet, jeśli lekarze nabędą ją w dniu premiery zdobywają wiedzę w najlepszym wypadku sprzed roku. Wymaga się zaś od nich, aby leczyli według najnowszej wiedzy medycznej, bez żadnych opóźnień, stosując najnowsze metody diagnostyki, co zaczęło wymuszać na nich potrzebę szukania nowych rozwiązań w edukacji.

Z kolei internetowe portale informacyjne są bardziej wierzchołkiem góry lodowej, tworzą niejako przegląd nowości, odkryć naukowych czy wyników badań i trudno im przekazywać wiedzę w sposób kompleksowy i ugruntowany - czyli tak, jak jest ona przekazywana na studiach.

Jako lekarz od podszewki znam problem poszukiwania kompromisu pomiędzy wiedzą uniwersytecką i jednocześnie możliwie najbardziej aktualną. Stąd pomysł na platformę e-learningową, którą składa się z tysięcy pytań z komentarzami i podpowiedziami ułożonymi kategoriami, setek artykułów opisujących najważniejsze zagadnienia medycyny i wielu innych pomocy naukowych. Można powiedzieć, że jest to jeden, wielki podręcznik dla studentów czy młodych lekarzy, który jest aktualizowany codziennie. W tym roku podpisaliśmy już umowy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym czy Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, na mocy których ich studenci otrzymają dostęp do LEPoLEK – dodaje Damian Wesołowski.

Aplikacja edukacyjna LEPoLEK Rewolucja dostępna jest zarówno dla Androida w Google Play oraz iOS w App Store i przeznaczona jest dla studentów kierunku lekarskiego do nauki przedmiotów klinicznych (od III do VI roku studiów), studentów kierunku stomatologicznego do nauki przedmiotów klinicznych (od III do V roku studiów), lekarzy przygotowujących się do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK-u), czy lekarzy stomatologów przygotowujących się do LDEK-u.